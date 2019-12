Wilson Gutiérrez: “Alianza siempre juega a ganar y va salir a ganar”

El técnico colombiano dio sus impresiones del empate ante Sonsonate.



El técnico Wilson Gutiérrez salió satisfecho con el resultado de 0-0 que su equipo Alianza logró ante Sonsonate, pero no era lo que esperaba, ya que esperaba ganar. Sin embargo, ese resultado lo pone cerca de la final del fútbol salvadoreño. Como mínimo, el próximo domingo necesita otro empate para clasificar.



“Queda abierta la serie, en nuestra casa queremos ganar, no queremos esperar al empate y estar sufriendo al final. Alianza siempre juega a ganar y va salir a ganar”, aseguró el técnico cafetero en conferencia de prensa.



Hubo momentos del partido que a Gutiérrez no le gustaron porque no es el fútbol que quiere para su equipo: “Creo que debemos ser más importantes en la posesión de la pelota, hubo momentos del partido que la rifamos mucho, por querer llegar rápido la entregamos fácil y no es nuestro juego. A veces la ansiedad hace que uno se equivoque y es normal”.