Willy Caballero habló de Sampaoli y de cómo los argentinos se toman el fútbol

A la distancia de aquel bochornoso paso de Argentina en el Mundial de Rusia, el exarquero de la Selección reflexionó sobre Sampaoli y los argentinos.

Todavía sobrevive en el recuerdo reciente el decepcionante paso de la Selección en el Mundial de 2018. En ese entonces el director técnico era Jorge Sampaoli, cuestionado ya desde el arranque en las Eliminatorias, pero sepultado luego de su paso por la Copa del Mundo. Fue un verdadero desconcierto dentro y fuera de la cancha.

Wilfredo Caballero llegaba como el arquero titular de la Albiceleste, lo que provocó una catarata de críticas y prejuicios. Para colmo, le tocaría sufrir un verdadero "blooper" en aquel gol de . A la distancia, hoy "Willy" se permite reflexionar y criticar.

"Los argentinos tenemos una cuestión que no es de amor por los colores sino de fanatismo y mediante el fanatismo hablamos o destruimos en cuestión de segundos. Y eso está mal: no permitimos el error y a través del error mejorar o ser mejores. Seguro que está mal porque es muy difícil de cambiar ya que es una cuestión de educación", comenzó explicando en diálogo con TyC Sports.

Pero luego, se soltó, y deslizó unos conceptos directamente dirigidos al exentrenador. "Sampaoli creyó que sacarme era lo más conveniente, lo hizo y ya está. Si yo fuera fanático lo hubiese mandado a la mier... pero no lo soy, vivo de esto y trato de respetar a mis compañeros. El que entró hizo las cosas muy bien para jugar. En mi carrera me pasó que muchos entrenadores decidieron buenamente y malamente ponerme o sacarme, nunca pregunté y siempre lo asumí", resumió el arquero para finalizar. Más allá de la frase, no quiso meterse en polémicas.