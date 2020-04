Williams Reyes quiere seguir jugando en la Primera División

El ariete salvadoreño quiere seguir teniendo actividad.

La edad no es un impedimento para Williams Reyes, ya que el delantero quiere volver s la Primera División. Estuvo cerca de volver para el Clausura 2020, pero el Aspirante, dueño de su pase, no lo dejó regresar, en ese momento era El Vencedor el equipo que lo quería en sus filas.



“No creo que el tema de mi edad sea un obstáculo para retornar a la Liga Mayor, las pruebas físicas que hago hablan de mi rendimiento, no lo digo yo, lo dicen mis números en las pruebas físicas que me han hecho y sobre ellos me deben de juzgar las personas, los resultados torneo a torneo, los goles que estoy anotando”, indicó Reyes.



Así mismo, contó la situación que no le permitió jugar con El Vencedor: “Mi no llegada a El Vencedor no fue precisamente porque no me dejaron por mi contrato, tengo ya dos años y medio de jugar con Aspirante y escuchar que El Vencedor no seguiría, creo que al final la decisión que tomé”.