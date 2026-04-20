Willem van Hanegem: «Si trabajara en un gran club, lo ficharía sin dudarlo»

Willem van Hanegem disfrutó del partido del AZ el domingo por la noche, según escribe De Kromme en su columna del Algemeen Dagblad. Los de Alkmaar arrollaron por completo al NEC en la final de la Copa en De Kuip: 5-1.

El exfutbolista del Feyenoord opinó que el NEC «se olvidó de jugar al fútbol» y que el equipo de Nimega no encontró respuesta a la táctica de Leeroy Echteld, quien «duplicó» el centro del campo rival.

«Disfruté especialmente del lateral derecho Elijah Dijkstra, que no paraba de correr», afirmó Van Hanegem en el Algemeen Dagblad. «Es un jugador realmente fantástico, al igual que el extremo izquierdo Ro-Zangelo Daal».

Daal fue clave en el primer gol: tras su jugada, el balón llegó a Mees de Wit, que abrió el marcador en De Kuip.

«Y, por supuesto, el regreso de Jordy Clasie fue importante», señala Van Hanegem sobre el capitán, que esta temporada sufrió una lesión en el tobillo. «Él es quien lleva las riendas del equipo».

También elogió a Kees Smit y Sven Mijnans: «Ese chico volvió a demostrar lo bien que sabe jugar al fútbol. Si trabajara en un gran club, lo ficharía sin dudarlo».

«Es una pena que, con Smit, solo se hable de 60 millones de euros», concluye Van Hanegem. «No puede hacer nada al respecto. Todo el mundo ve lo que es capaz de hacer. Ya ha llegado muy lejos y aún es joven».