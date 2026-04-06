Willem van Hanegem señala a un jugador del Ajax: «Si fuera entrenador, ya habría terminado con él»

Willem van Hanegem no ha tenido precisamente una temporada de Eredivisie para tirar cohetes, según escribe en su columna del Algemeen Dagblad. El fin de semana en que el PSV se alzó con su 27.º título nacional, el Ajax y el Feyenoord volvieron a decepcionar enormemente.

«Por supuesto, el PSV es el merecido campeón de los Países Bajos, en eso todos estamos de acuerdo», comienza su artículo de opinión. Sin embargo, De Kromme hace una salvedad respecto al título nacional.

«Pero el nivel no ha dejado de bajar sin que ni un solo rival se haya acercado siquiera a la posibilidad de aprovecharse de ello. En este equipo siempre acecha la complacencia. El Telstar sumó seis puntos, el Volendam ganó al PSV. Eso simplemente no le puede pasar a un equipo con una plantilla tan fuerte».

Por lo demás, fue efectivamente una temporada sin preocupaciones para el PSV, que se proclamó campeón antes que nunca en la Eredivisie. Por supuesto, eso también tuvo que ver con el nivel muy deficiente de la competencia.

Esto quedó patente de nuevo el pasado fin de semana, cuando un Feyenoord sorprendentemente débil apenas pudo plantar cara al FC Volendam y el Ajax simplemente no estuvo a la altura del FC Twente.

«El Ajax se está acercando ya a la etiqueta de “el peor Ajax de la historia”», afirma Van Hanegem. «Si por casualidad un extranjero se encontraba el sábado en Ámsterdam y pudo conseguir una entrada para el Ajax-FC Twente, desde la grada pensaría que le han tomado el pelo. Que estaba en la sección de aficionados o algo así».

El exfutbolista de élite apunta sus críticas hacia un jugador del Ajax. «Y luego veo a Wout Weghorst salir del campo tras un cambio con esa mirada de “¿de verdad me están sustituyendo?”. El hombre al que Ronald Koeman elogia tanto por su papel positivo en la selección holandesa, que después de una temporada así tiene el descaro de ponerse por encima del resto».

«Si fuera el entrenador, lo habría descartado ya. Weghorst no es capaz de pensar en el bien del equipo, ni en el Ajax ni en la selección, cuando realmente importa. ¿No te parece absurdo?», afirma. Por último, Van Hanegem dedica unas palabras a la actuación del Feyenoord.

«Llevan meses haciendo lo que les da la gana. Claro, Allard Lindhout es un desastre increíble, a Ayase Ueda le deberían haber pitado un penalti, pero si nos fijamos solo en el fútbol, no hay ninguna esperanza de que el Feyenoord se acerque al PSV la próxima temporada».