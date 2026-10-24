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El delantero del Middlesbrough Will Lankshear firmó un doblete y se convirtió en el primer jugador de la Championship en alcanzar los diez goles esta temporada, en la goleada por 5-1 del conjunto de Teesside al Bolton Wanderers el viernes. Los visitantes de Kim Hellberg, muy prolíficos de cara a puerta, dominaron en el Toughsheet Community Stadium y se auparon al liderato de la segunda categoría.

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Un goleador prolífico lidera la goleada a domicilio

Lankshear, fichado este verano por 10 millones de libras, alcanzó los 11 goles en 12 partidos de liga y los 13 entre todas las competiciones. El Boro arrolló a un Bolton que había sumado 10 puntos en sus cinco encuentros anteriores, incluida una victoria ante el Wolves. Amario Cozier-Duberry, exextremo del Bolton, marcó un gol y dio una asistencia después de que Aidan Morris abriera el marcador. Por su parte, Lewis Brunt marcó en propia puerta antes de que Theo Bair recortara distancias.

Los visitantes dominan sin tregua la primera parte

El Boro realizó 20 disparos en la primera parte, un récord de la Championship esta temporada, y abrió el marcador en el minuto 13, apenas 26 segundos después de que Radek Vitek atrapara un flojo remate de Ruben Rodrigues. Tras atacar por la izquierda y cambiar el juego a la derecha, Cozier-Duberry, que ayudó al Bolton a ascender desde la League One la pasada temporada, centró para que Morris marcara desde unos 4,6 metros.

Vitek rechazó después un disparo de Rodrigues desde unos 18 metros y el internacional con la República de Irlanda Gavin Bazunu frustró los intentos de Cozier-Duberry y Lankshear. En el minuto 31, Tommy Conway asistió a Lankshear para que marcara a placer. Ocho minutos más tarde, Sebastian Berhalter sacó un córner concedido erróneamente, ya que el balón había tocado en Conway, y el cabezazo de Adilson Malanda acabó en la red tras desviarse en Brunt.

En declaraciones a BBC Radio Tees, el entrenador del Middlesbrough, Hellberg, afirmó: «Estoy muy contento con la actuación. Somos un equipo ofensivo y nos gusta confiar en nosotros mismos. Hay que reconocer el mérito del Bolton: también intentó jugar, ser agresivo y controlar el partido, algo que me gusta.

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»Así, los partidos pueden ser abiertos y, para quienes los ven, esa es la razón por la que el fútbol puede tener tantas alternativas. Marcamos unos goles realmente brillantes».

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La eficacia ante la portería sella una victoria contundente

Aunque Gaizka Larrazabal asistió a Bair para que recortara distancias en el segundo minuto del tiempo añadido de la primera parte y Bazunu volvió a negarle el gol a Lankshear tras el descanso, los visitantes mantuvieron el control. Cozier-Duberry clavó el balón en la escuadra con la derecha, su pierna menos hábil, en el minuto 73, antes de que Lankshear culminara un rápido contraataque desde cerca.

Sobre la actuación, Hellberg añadió: «Estoy muy contento con la victoria y con cómo jugamos. Creo que los jugadores lo hicieron muy bien y estuvieron realmente brillantes. En los goles hubo belleza en nuestra forma de jugar, en lo bien que estuvimos cerca del área y en la cantidad de ocasiones que creamos. Y generamos ocasiones de gran calidad. Contribuyó mucha gente, incluidos cinco jugadores que salieron del banquillo, lo que también es muy positivo. Disfrutar de todo eso delante de nuestros aficionados desplazados fue increíble».

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Las debilidades defensivas exigen atención urgente

Aunque la calidad ofensiva del Boro ha impulsado a su referente de 21 años y a sus compañeros hasta lo más alto de la clasificación en medio de la tormenta Austen, reforzar la defensa sigue siendo vital en su lucha por ascender a la Premier League. Al encajar un gol antes del descanso, el equipo de Teesside suma ya 17 goles recibidos en liga esta temporada y solo ha dejado su portería a cero en dos ocasiones. Por su parte, el Bolton, claramente superado, debe recomponerse rápido para recuperar la buena dinámica de las últimas semanas tras la dura derrota del viernes.