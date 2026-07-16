Wilfred Genee se enfrenta a unas imágenes muy comprometedoras: «¡Le agarra el culo!»

El programa «Roddelpraat» ha emitido imágenes en las que Wilfred Genee aparece siendo infiel. Los presentadores Jan Roos y Dennis Schouten le pidieron una respuesta, pero no contestó.

En el vídeo que poseen se observa a Genee agarrando el trasero de una mujer de unos 25 años y atrayéndola hacia él.

«Aquí vuelve a agarrarla del culo. Son imágenes muy claras», comenta Schouten. «Ese Genee, sí que se atreve», afirma Roos.

Luego la mujer lo besa en el cuello. «No fue un simple susurro; ella le lame la oreja».

Schouten explica que ya le mostró las imágenes a Genee antes del programa y le preguntó si quería comentarlas; el presentador de «Vandaag Inside» leyó el mensaje, pero guardó silencio.

Reality FBI tiene imágenes desde otro ángulo. Un mensaje enviado al canal de cotilleos más importante de los Países Bajos añade: «La mujer con la que se pilló a Genee es una vieja conocida: la exniñera Cherise».

Un informante anónimo añade que «suele hacer esto» en d’Oude Enghe, en Soest.

Genee está casado con Lili Genee-Pirayesh desde 2008 y tienen dos hijos.



