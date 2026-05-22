Wilfred Genee interviene en directo en «Vandaag Inside»: «¡No, no, no! De verdad que no deberíamos seguir haciendo esto»

Wilfred Genee se distanció el viernes en «Vandaag Inside» de una sección habitual. El presentador afirmó que el programa debe dejar de emitir un polémico fragmento del entrenador del FC Utrecht, Ron Jans.

Este domingo disputará su último partido como técnico. Se despide del fútbol profesional con el FC Utrecht y podría lograr la clasificación para la fase previa de la Conference League si consigue un buen resultado contra el Ajax.

Sin embargo, desde hace años se viralizó un vídeo grabado para una campaña del banco de alimentos en el que Jans menciona un «rollo de papel de cocina», convirtiéndolo en un meme.

Desde que Jans dejó claro en marzo, en el podcast De Strijd Gaat Beginnen, que no le gusta nada ese clip, en VI lo emiten cada vez que hablan de él.

El técnico utrechto explicó que lleva años sufriendo burlas: «Ayer hubo otro, que ya tenía veintitantos años. Estaba en una tienda de discos y me gritó: “¡Eh, Ron Jans, papel de cocina!”. Ya lo he oído diez mil veces, pero no me hace ninguna gracia».

El viernes, al volver a emitirse el clip, Genee intervino: «No, no, no», dijo serio a dirección.

«Lo digo en serio: tenemos que dejar esto. Lo he pensado bien, en realidad esto no tiene ninguna gracia», afirma Genee.