Wilfred Genee: «Dick Advocaat aún puede ir al Mundial»

Dick Advocaat podría ser el seleccionador de Curazao en el Mundial de este verano, según reveló Wilfred Genee el jueves en «Vandaag Inside». Aunque Fred Rutten ocupa el cargo, la federación aún debate quién dirigirá a la «Blue Wave» en la fase final.

Genee afirma que Advocaat —que renunció en febrero por la enfermedad de su hija— sigue en juego. «La Federación de Fútbol de Curaçao aún debate quién será el seleccionador», dijo el presentador en Vandaag Inside. «Dick sigue siendo una opción. La federación se inclina por Rutten, pero los jugadores, la gente de la isla y los patrocinadores estarían encantados de verlo de vuelta».

Johan Derksen comparte esa visión y subraya que deben escucharse los deseos de la selección: «En realidad, creo que los jugadores son más importantes que la federación».

No obstante, Derksen advierte que hay que tratar con cuidado la situación de Rutten, quien dirige el equipo desde febrero.

Según Genee ya hubo contactos previos: «Ahora mismo están en conversaciones y creo que también han hablado con Dick». La junta directiva de cinco miembros debate quién tendrá la preferencia: Rutten o Advocaat.

Advocaat logró un éxito histórico al clasificar a Curaçao para el Mundial tras una angustiosa fase de clasificación. Poco después, renunció por la enfermedad de su hija y fue reemplazado por Rutten.

Sin embargo, el inicio de Rutten fue difícil: bajo su mando, Curazao perdió los dos amistosos. Australia ganó 5-1 y China 2-0.



