Wijnaldum jugó al misterio cuando le preguntaron sobre el Barcelona: “No puedo decir nada”

El centrocampista holandés, quien actúa en el Liverpool, podría llegar pronto al club catalán.

No confirma, pero tampoco descarta, jugando así al misterio y dejando la puerta abierta. Georginio Wijnaldum no quiere dar pasos en falsos en este mercado de fichaje. “¿El Barça? No puedo decir nada”, expresó el centrocampista holandés, en la previa del - correspondiente a la .

“Son sólo rumores, de momento no puedo decir nada. ¿Si puedo ser pieza básica del club catalán? Creía que ibas a decir que puedo ser un pilar de la Selección holandesa. Si me preguntas por la Selección, podré responder”, agregó el jugador del , quien mantiene una buena relación con Ronald Koeman.

De hecho, sobre el entrenador del equipo azulgrana, opinó que lo extraña: “Sí, le echamos de menos. Nos fue muy bien y queremos seguir en esa línea”.

Según De Telegraaf, Wijnaldum podría llegar al a cambio de 15 ó 20 millones de euros. Todo está por verse…