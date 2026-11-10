En un giro que podría poner patas arriba el equilibrio del fútbol mundial, la leyenda francesa Arsène Wenger, exdirector técnico del Arsenal, estudia presentarse para competir contra Gianni Infantino en las elecciones a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en un paso largamente esperado dentro de los pasillos del fútbol europeo.

Durante largas semanas, grandes figuras del fútbol europeo desearon que el francés se presentara a este cargo, y ahora él lo está considerando seriamente, después de que Infantino entrara en una grave crisis por las airadas reacciones que provocó su fallido plan de vender participaciones comerciales del Mundial a inversores del sector privado.

Wenger tiene 77 años, lo que suscita interrogantes sobre su capacidad para liderar el deporte a largo plazo, pero algunos de sus partidarios declararon a BBC Sport que acogerían con satisfacción su victoria en las elecciones y, posteriormente, su retirada antes de completar su mandato íntegro de cuatro años, en un escenario que podría abrir la puerta a una nueva etapa de transición en la FIFA.

Pese a la crisis, Infantino sigue contando con un fuerte respaldo en Sudamérica, África y Asia, y recientemente afirmó que cuenta con el apoyo de «la gran mayoría» del mundo del fútbol. Pero ese apoyo podría ponerse seriamente a prueba si Wenger decide entrar en la carrera.

El responsable del departamento de desarrollo global de la FIFA, en caso de presentarse, contaría con el respaldo de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), que ha liderado la oposición a Infantino. Además, goza de una amplia credibilidad en el mundo del fútbol y de una gran presencia internacional, especialmente en África, donde su apoyo a la ampliación del Mundial a 48 equipos fue muy bien recibido.

Fuentes cercanas a Wenger señalan que todavía no ha tomado una decisión y que sigue creyendo que Infantino es el favorito para ganar un cuarto y último mandato en las elecciones del año próximo.

Una carrera que se calienta antes del 18 de noviembre

La fecha límite para que los candidatos confirmen su candidatura frente a Infantino en las elecciones de marzo es el 18 de noviembre, y la carrera ya ha empezado a calentarse.

Ramon Vega, exdefensa del Tottenham, fue el primero en anunciar su candidatura en octubre, y también Kozo Tashima, presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol, declaró su intención de presentarse.

Este mes, la FIFA afirmó que pondría a disposición de los miembros de su consejo «documentos esenciales» relativos al plan de Infantino para vender participaciones del Mundial, pero tendrán que viajar a su sede en Zúrich, y el acceso a ellos estará sujeto a «protocolos estrictos».

La crisis del «proyecto de los delanteros»

El mes pasado, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) concedió al organismo rector mundial un plazo hasta el 2 de noviembre para revelar los detalles de la controvertida propuesta del «FIFA Forward Enterprises» (FFE) y responder a las preguntas relativas al proceso de toma de decisiones.

Esto se produjo tras una reunión del consejo en la que Infantino se disculpó por el plan abandonado de venta de participaciones, pero no aclaró cómo se había elaborado la propuesta, y solicitó que las preguntas se presentaran por escrito.

En medio de las consecuencias del proyecto, Wenger, conocido por su lealtad a Infantino, se desmarcó del plan que no llegó a completarse.

Wenger dijo entonces: «No participé en este plan estratégico, y supe del proyecto por primera vez a través de los informes de los medios».

Y añadió: «La decisión de retirar el proyecto era absolutamente necesaria e indiscutible, porque creo firmemente en una FIFA independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad».

Wenger: entre la polémica y la presencia internacional

Wenger ha suscitado polémica en algunas ocasiones durante su etapa al frente de un cargo en la FIFA, en particular por propuestas como la celebración del Mundial cada dos años y la regla del fuera de juego «claro».

Pero también tiene una presencia internacional, incluso en África, donde Infantino recibió recientemente un gran apoyo para su reelección tras obtener el respaldo de las 54 federaciones nacionales miembro, después de prometer un aumento de la financiación.

Es sabido que Wenger apoyó a los jugadores africanos cuando era entrenador del Arsenal, lo que podría convertirlo en un rival de verdad en el continente por el que Infantino tanto apuesta.