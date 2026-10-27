Wembley se viste de oro: Kane revela a quién dedica el Balón de Oro

En la noche de su coronación con el Balón de Oro 2026, Harry Kane quiso compartir la alegría del logro con la selección de Inglaterra, dirigiendo un mensaje de agradecimiento a sus compañeros y al cuerpo técnico encabezado por Thomas Tuchel, y subrayando que el premio representa el fruto del trabajo colectivo y no solo un logro individual.

La Federación Inglesa homenajeó a su capitán iluminando el arco del estadio de Wembley con el color dorado, mientras Kane repasaba los momentos más destacados de su trayectoria con la selección en su discurso tras recibir el galardón.

El capitán de los Tres Leones dijo tras recibir el premio de manos del fenómeno brasileño Ronaldo: "A todos mis compañeros de la selección de Inglaterra, ha sido un año especial. No fue perfecto, pero vivimos muchos buenos momentos. Construimos un vínculo fuerte entre nosotros y sentimos una gran unidad, tanto en nuestra manera de entrenar y jugar como en el ambiente que nos unió dentro del hotel durante el Mundial".

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Y añadió: "Es un verdadero honor ser vuestro capitán. Esto me hace sentir muy orgulloso, y por eso este premio es, sin duda, de todos nosotros".

Kane también agradeció al director técnico Thomas Tuchel y a los miembros del cuerpo técnico, elogiando su liderazgo y su manera de empujar a los jugadores a mejorar su nivel y a elevar los estándares de rendimiento.

Y dijo: "A Thomas Tuchel y al cuerpo técnico de la selección de Inglaterra, una vez más, gracias. El estilo de liderazgo y la manera en que nos motiváis y nos empujáis a elevar nuestros estándares son cosas admirables, y es un honor para mí representaros y representar el escudo de Inglaterra de la manera en que lo hacéis".

Kane cerró su discurso agradeciendo a Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol, y a todos los trabajadores de la federación, subrayando que representar a la selección y liderarla es un gran honor para él.

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