Weghorst falla un penalti, pero a FC Twente no le sale caro

El FC Twente ganó este miércoles por la noche por 1-0 al Telstar en su Grolsch Veste. Gracias a esta victoria, no sin ciertas dificultades, los Tukkers ascienden al quinto puesto de la Eredivisie patrocinada por la VriendenLoterij.

Ambos equipos generaron muy poco en la primera parte en Enschede. Younes Taha estrelló un balón en el palo a los 34 minutos, a pase de Wout Weghorst. Por eso, el 0-0 al descanso no fue una gran sorpresa para los visitantes.

El inicio de la segunda parte fue animado. Rui Mendes se topó con Lars Unnerstall, mientras que Ronald Koeman junior desactivó un cabezazo de Weghorst. También Taha y Ramiz Zerrouki se dejaron ver en ataque.

Twente siguió apretando y obtuvo su recompensa: el activo Taha puso el centro y Sondre Ørjasæter logró encontrar la red desde muy cerca y de manera acrobática. La claridad del alivio y la alegría entre los jugadores y aficionados del equipo local era evidente.

Entró en su fase final el partido en Enschede y Twente tenía un control razonable del encuentro. Telstar movió mucho el banquillo tras el descanso, pero no fue capaz de generar verdadero peligro ante la portería de Unnerstall.

Parecía que iba a empeorar aún más para el Telstar cuando Sem Valk provocó un penalti al derribar a Weghorst. El propio Weghorst asumió el lanzamiento, pero, para espanto del espigado delantero, Koeman junior realizó la parada.

Twente siguió buscando el segundo gol, que finalmente no llegó. Aun así, suma tres puntos y el equipo se instala en la zona alta media de la Eredivisie.