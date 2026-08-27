Wout Weghorst no podía ocultar su felicidad tras la agónica clasificación europea del FC Twente ante el Qarabag. El delantero de 34 años marcó un gol importante en la prórroga y ayudó así a los Tukkers a lograr una plaza en la fase de liga de la Conference League.

El FC Twente había perdido el partido de ida en casa por 0-1 y este jueves también se vio por detrás en el marcador en la vuelta, con un 1-0. Sin embargo, el equipo de Enschede logró darle la vuelta por completo al encuentro y terminó imponiéndose por 4-2 en el global de la eliminatoria.

Para Weghorst, su gol supuso un momento especial, sobre todo porque en las últimas semanas había recibido muchas críticas. "Estoy superfeliz", reaccionó el atacante tras el partido ante las cámaras de ESPN. "Es una noche especial."

El delantero quiso detenerse primero en su fe tras el pitido final. "Primero quiero dar las gracias a alguien, y ese es Dios. Me ha dado mucha energía y fuerza. Quería decirlo."

Tras su gol, las emociones eran claramente visibles en Weghorst, que llegó a Enschede con grandes expectativas pero no había logrado marcar en las últimas semanas. "Es diferente, ahora hay muchísimo sentimiento detrás. Siento muchísimo por el FC Twente. Todavía tengo que encontrar un poco mi camino en eso. Todo es algo frágil."

Según Weghorst, jugar para el Twente le genera emociones distintas a las que estaba acostumbrado anteriormente en su carrera. "Normalmente eres futbolista. Ahora no eres solo futbolista, sino también aficionado del club para el que juegas. Sabes que hay expectativas y que eso conlleva responsabilidades."

El veterano también se mostró crítico con sus propias actuaciones de las últimas semanas. "En las últimas semanas no rendí bien en absoluto." Ante el Qarabag, Weghorst por fin pudo volver a ser de gran valor en un momento crucial.







