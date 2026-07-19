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Wayne RooneyImago
Jonathan van Haaster

Traducido por

Wayne Rooney critica con dureza el espectáculo del descanso de la final del Mundial entre España y Argentina

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
W. Rooney

Wayne Rooney calificó de «basura» el show de descanso de la final del Mundial.

Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira buscaban entretener al público del MetLife Stadium, pero decepcionaron al exfutbolista.

El exdelantero del Manchester United declaró tras el show: «Me alegré de que acabara. Me gustan muchos de estos artistas, pero me pareció una porquería».

«De verdad, eso es lo que pensé», afirma tras escuchar cómo sus compañeros analistas, entre ellos Micah Richards, se escandalizan por el lenguaje soez —para los estándares ingleses— utilizado en televisión.

«¡Solo quiero que vuelva el fútbol!», afirma. En las redes también llovieron críticas: muchos calificaron el show de «indigno de un Mundial» e incluso «escandaloso».

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