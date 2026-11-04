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Yosua Arya
Traducido por

Wayne Rooney carga contra un Manchester United «hecho trizas» y critica la falta de esfuerzo de Bruno Fernandes en la victoria ante la Roma

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Wayne Rooney criticó duramente a Bruno Fernandes por su falta de esfuerzo durante la agónica victoria del Manchester United, que remontó ante la Roma. Aunque Matheus Cunha impulsó una remontada extraordinaria que evitó un disgusto a Michael Carrick, Rooney acabó furioso por el escaso esfuerzo defensivo del capitán del equipo.

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El United culmina una remontada europea

El United protagonizó una espectacular remontada en la segunda parte para conseguir una victoria por 3-2 ante la Roma en la Champions League. El equipo de Carrick llegó al descanso con dos goles de desventaja antes de reaccionar de forma brillante en Old Trafford. Sin embargo, la espectacular remontada no libró a Fernandes de duras críticas.

El exdelantero Rooney señaló al capitán del club por su evidente falta de esfuerzo defensivo durante una pésima primera parte. Matias Soule y Donyell Malen habían dado al conjunto de la Serie A una amplia ventaja en los primeros compases. Diogo Dalot dejó mucho espacio en defensa, pero Rooney consideró que Fernandes no ayudó en absoluto a su compañero.

Rooney cuestiona a Fernandes y al equipo

En declaraciones a Amazon Prime, Rooney expresó su sorpresa por la falta de agresividad del United en su conjunto. Insistió en que Fernandes debe asumir su responsabilidad cuando la estructura defensiva falla en su zona del campo.

«En el primer gol, si juegas en un sistema, cuando Dalot sube, Bruno debe ocupar esa posición», explicó Rooney. «Tiene que correr hacia atrás. Eres el capitán del club: vuelve y asume tu responsabilidad. Sois un equipo y tenéis que jugar como tal. Si un compañero está fuera de posición, aunque no quieras estar ahí o correr hacia atrás, tienes que hacerlo.

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«Me dan mucha pena los aficionados porque no saben qué hacer. Hacía años que no se encontraban en esta situación y no saben si apoyar al equipo o criticarlo. Me dan mucha pena. El equipo se ha quedado sin ideas. No hay confianza ni convicción; el equipo está destrozado».

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Cunha inspira una remontada en los minutos finales

Pese a un comienzo horrible que puso de manifiesto sus persistentes debilidades defensivas, el United acabó mostrando la garra que Rooney reclamaba con tanta insistencia. Fernandes inició la remontada al transformar un penalti que tuvo que repetirse poco antes de la hora de juego, después de haber fallado su primer lanzamiento.

Matheus Cunha dio entonces un paso al frente para darle la vuelta por completo al partido. El delantero marcó dos goles en apenas tres minutos en la recta final, una actuación que quizá acabó salvando el puesto de Carrick.

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«La segunda parte fue increíble, tomaron la iniciativa y al final merecieron ganar el partido», reconoció Rooney. «La primera parte fue terrible, pero en la segunda vimos la pasión y la garra que queríamos. El público se volcó con el equipo y daba la sensación de que podía acabar ganando».

La atención se centra en el Aston Villa

El United debe intentar trasladar este impulso tan necesario a su próximo compromiso liguero mientras busca salvar su temporada en la Premier League. El equipo de Carrick, situado en una discreta 17.ª posición, recibirá este fin de semana en Old Trafford al Aston Villa de Unai Emery.