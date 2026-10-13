Compartir Sigue a GOAL en Google

¿Qué dijo el delantero inglés tras la victoria sobre el Al Sadd?

Anuncios

El inglés Ollie Watkins, delantero del Al Hilal, aseguró que el conjunto saudí tiene como objetivo conquistar el título de la Liga de Campeones de Élite de Asia en la presente temporada.

El Al Hilal se impuso a domicilio al Al Sadd por 2-0, en el partido que disputaron este martes, en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, capital de Qatar, en la segunda jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Watkins abrió el marcador para el Al Hilal en el minuto 40 del encuentro, después de que el balón le llegara dentro del área, para remantar desde el suelo y enviarla al fondo de la red con gran habilidad.

El delantero inglés declaró en la conferencia de prensa posterior al partido, en palabras recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat": "Fue un partido difícil, nos enfrentamos a jugadores con mucha técnica y entramos al encuentro con un ritmo lento, pero al final conseguimos la victoria, y eso es lo más importante".

Anuncios Anuncios

Y añadió: "La preparación para los partidos es siempre continua, y ofrecimos lo que se nos pedía sobre el terreno de juego".

Y concluyó: "Nos medimos a un equipo grande y fuerte en su propio estadio, y nuestra ambición es clara y grande: conquistar el título del torneo".

Cabe recordar que la victoria elevó al Al Hilal a 6 puntos, con los que ocupa la tercera posición en el grupo de la zona oeste del torneo asiático, por diferencia de goles detrás del Al Ain emiratí y del Esteghlal de Teherán iraní.