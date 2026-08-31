Watkins: la bofetada del Manchester City fue la razón de mi fichaje por el Al-Hilal

El inglés Ollie Watkins, nuevo delantero del Al-Hilal saudí, reveló los secretos de su incorporación al Zaeem, explicando que la victoria sobre el Manchester City en el Mundial de Clubes fue una de las razones que le impulsaron a ello.

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El Al-Hilal había logrado la victoria sobre el City (4-3) en los octavos de final del Mundial de Clubes el año pasado, antes de anunciar el fichaje de Watkins, ayer domingo, con un contrato de 3 años, procedente del Aston Villa.

Watkins declaró al centro de prensa del Al-Hilal: "Un paso maravilloso y especial para mí, estoy muy feliz de unirme a este histórico club".

Y añadió: "Me uní al Al-Hilal porque es el club más grande de Asia y el que más títulos ha conquistado, además de contar con una gran base de aficionados en el mundo, y quiero hacer felices a esas personas sin la menor duda".

Y prosiguió: "No puedo esperar para empezar mi misión, y es bueno que mi primer partido sea en nuestra casa, y aspiro a ayudar al equipo a conseguir la victoria".

Y concluyó: "La victoria del Al-Hilal sobre el Manchester City fue una de las cosas que más me impulsaron a dar este paso y a conocer a este club y a toda la liga saudí".