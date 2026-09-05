El inglés Ollie Watkins, nuevo delantero del Al-Hilal, realizó unas declaraciones llamativas en las que desafió al serbio Aleksandar Mitrovic, exestrella del club, asegurando que es capaz de superar su legado.

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Watkins se incorporó al Al-Hilal durante el mercado actual, procedente del Aston Villa, y disputó su segundo partido, aunque no marcó en la victoria del club sobre el Al-Shabab por 2-0, dentro de la jornada 5 de la Roshn Saudi League.

Watkins declaró a los medios de comunicación: «Vi lo que hizo Mitrovic con el Al-Hilal; es un delantero magnífico, sin duda, y consiguió una gran historia».

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Y añadió: «Cada jugador tiene una historia diferente, y yo soy capaz de repetir eso, e incluso superarlo, siempre que mis compañeros me ayuden durante el próximo periodo».

Algunos habían comparado ambas experiencias, sobre todo porque Mitrovic se unió al Al-Hilal en el verano de 2023 procedente del Fulham y Watkins también llegó desde Inglaterra, pero por la puerta del Aston Villa.

Watkins dejó su huella goleadora con el Al-Hilal en su primer partido, en el que el club venció al Al-Ahli por 3-0, entrando como suplente y marcando el tercer gol de cabeza.