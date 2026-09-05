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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

Watkins desafía a Mitrović con un mensaje incendiario desde el corazón del Al-Hilal

O. Watkins
A. Mitrovic
Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
1ª División
Inglaterra
Serbia
Arabia Saudita

El veterano delantero inglés sale con unas declaraciones impactantes

El inglés Ollie Watkins, nuevo delantero del Al-Hilal, realizó unas declaraciones llamativas en las que desafió al serbio Aleksandar Mitrovic, exestrella del club, asegurando que es capaz de superar su legado.

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Watkins se incorporó al Al-Hilal durante el mercado actual, procedente del Aston Villa, y disputó su segundo partido, aunque no marcó en la victoria del club sobre el Al-Shabab por 2-0, dentro de la jornada 5 de la Roshn Saudi League.

Watkins declaró a los medios de comunicación: «Vi lo que hizo Mitrovic con el Al-Hilal; es un delantero magnífico, sin duda, y consiguió una gran historia».

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Y añadió: «Cada jugador tiene una historia diferente, y yo soy capaz de repetir eso, e incluso superarlo, siempre que mis compañeros me ayuden durante el próximo periodo».

Algunos habían comparado ambas experiencias, sobre todo porque Mitrovic se unió al Al-Hilal en el verano de 2023 procedente del Fulham y Watkins también llegó desde Inglaterra, pero por la puerta del Aston Villa.

Watkins dejó su huella goleadora con el Al-Hilal en su primer partido, en el que el club venció al Al-Ahli por 3-0, entrando como suplente y marcando el tercer gol de cabeza.

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