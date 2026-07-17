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watanabe tsuyoshi(C)Getty Images
Bart DHanis

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Watanabe podría abandonar el Feyenoord tras un año para hacerse de oro

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Feyenoord

Tsuyoshi Watanabe podría abandonar el Feyenoord este verano. Según Mounir Boualin, el defensa japonés interesa a dos clubes saudíes.

El defensa, fichado el año pasado por ocho millones de euros al KAA Gent, figura en la lista del Al-Shabab FC y del Al-Taawoun FC.

Para ficharlo deberán pagar, pues Transfermarkt lo valora en diez millones de euros.

Ambos clubes valoran presentar una oferta que, de concretarse, mejoraría notablemente la situación económica del jugador.

Con 13 convocatorias con la selección, el central disputó 39 partidos y marcó cinco goles la temporada pasada con el Feyenoord.

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Si fichara por el Al-Shabab, se uniría al decimocuarto clasificado de la Saudi Pro League, mientras que el Al-Taawoun terminó sexto la temporada pasada.

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