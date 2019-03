Wanda Nara: "Es falso que Icardi no esté en el Real Madrid por mi culpa"

La pareja y representante del delantero del Inter de Milán asegura que respetan mucho al conjunto blanco

Todo hace indicar que el futuro de Mauro Icardi está cada vez más lejos del Inter de Milán, y es que después de todos los problemas de los últimos meses, el delantero suma ya un puñado de convocatorias ausente, dejando claro que cada día se cuenta menos con él.

Icardi fue relacionado con el Real Madrid el pasado verano, siendo uno de los nombres que sonaban para ocupar el puesto de Cristiano Ronaldo, pero finalmente el fichaje no ocurrió, según el diario Marca, porque en el conjunto blanco no gustaron las formas de Wanda Nara, pareja y representante del italoargentino.

Precisamente en este medio Wanda Nara ha reconocido que la cosa no fue así, y que ella no tiene culpa de nada: "Que Icardi no vaya al Real Madrid por mi culpa, como se ha dicho en España, es falso. Tenemos mucho respeto por el Real Madrid", ha señalado.

A pesar de ello, el propio diario Marca apunta a que Icardi podría salir el próximo verano del Inter de Milán por una cantidad asequible para el nivel del delantero: alrededor de 50 millones de euros, ya que su relación con la entidad lombarda está prácticamente rota.