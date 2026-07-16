Walter Benítez (exjugador del PSV) está dispuesto a hacer lo necesario para dejar el Crystal Palace

Walter Benítez quiere rescindir su contrato con el Crystal Palace, vigente hasta 2028, para regresar al OGC Niza, donde espera ser portero titular.

Benítez, conocido en los Países Bajos por ser el portero titular del PSV durante tres años tras llegar en 2022, fichó por el Palace en 2025 como agente libre.

En Inglaterra su aventura no ha sido un éxito: fue suplente en su primer año, por detrás de Dean Henderson, cuatro años más joven, y no quiere pasar otra temporada en el banquillo.

Tras disputar solo ocho partidos con el Palace, Benítez quiere regresar al Niza, club con el que jugó 188 encuentros y mantuvo la portería a cero en 54 ocasiones entre 2016 y 2022. Allí se convirtió en un pilar antes de fichar por el PSV en 2022 como agente libre.

En Niza hay dudas sobre el futuro del titular, Yehvann Diouf, quien vivió una temporada complicada y mantuvo al club en la Ligue 1 tras la promoción contra el AS Saint-Étienne.

Aunque fue convocado al Mundial, pasó de segundo a tercer portero. Tras la lesión de Édouard Mendy, el seleccionador Pape Thiaw prefirió a Mory Diaw, del Le Havre, sobre Diouf.

Diouf ha cuestionado su continuidad en el Allianz Riviera, lo que ha llevado al Niza a planificar el futuro con determinación. El club solo quiere jugadores plenamente comprometidos con el proyecto deportivo, como Benítez.

Según Nice-Matin, Benítez está dispuesto a rescindir su contrato con el Crystal Palace y asumir una rebaja salarial para regresar a la Allianz Riviera.

El club sabe que el mercado de fichajes en Francia cierra el 1 de septiembre a las 20:00 y que la paciencia es clave.

Parece que Terem Moffi también dejará el Niza tras varios desacuerdos; el club ha reiterado que lo mejor es la separación.

Fue revelador que Moffi no fuera invitado a la conmemoración del décimo aniversario del atentado de Niza. Kevin Carlos también puede marcharse, pese a haber rechazado ofertas del Samsunspor y de la MLS.