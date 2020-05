Walter Benítez, el argentino que podría nacionalizarse para atajar en Francia

El arquero surgido en Quilmes está en la mira de Didier Deschamps, entrenador de Les Bleus, y tramitarían su pasaporte para el año que viene.

Este miércoles desde los medios franceses se hicieron eco de una noticia que tiene como protagonista a Walter Benítez, el arquero surgido en que acaba de renovar su contrato con el O.G.C Nice de . Con un gran presente en la , el argentino estaría en la mira de Didier Deschamps para sumarse a Les Blues: podría tener su pasaporte el próximo año.

La pregunta que se desprende de la noticia es qué pensará Lionel Scaloni, ya que posiblemente lo tuviera en la mira. Según L'Equipe, el joven de de 27 años podría solicitar un pasaporte francés en 2021, siendo que arribó al país en 2016. Consultado respecto de las pocas chances que se le han presentado en la Selección , Benítez se mostró confundido: "No sé por qué nunca me llamaron. A veces me pregunto qué más puedo hacer".

A lo largo de su carrera fueron solo tres las veces que pudo vestir la Albiceleste, todas se dieron en el Sudamericano Sub 20 de 2013, motivo por el cual podría tranquilamente cambiar de Selección.

"Me encantaría vestir la camiseta de Francia, pero es difícil. Está (Hugo) Lloris y muy buenos arqueros", aseguró el jugador surgido en Quilmes. ¿Se le dará?