Walter Ayala y su vuelta a FAS: “Sé que tomé una buena decisión de regresar”

El volante vuelve al equipo tigrillo.

FAS es el dueño del pase de Walter Ayala, y el volante ahora vuelve con más fuerza porque viene de ser campeón con dos equipos diferentes. Es respaldado por el técnico Jorge Rodríguez, ya que el torneo pasado fue desechado por Guillermo Rivera, ya que no entraba en sus planes.



Hoy, todo resulta ser distinto y Ayala espera, con su fútbol, contrubuir a que FAS regrese a la gloria y encuentre el título 18 que han esperado por 11 años en Santa Ana.



A su regreso al equipo más ganador del país, Ayala señaló: “Sé que tomé una buena decisión de regresar y sé que tengo esa espinita de que no me fue muy bien en la última temporada que estuve ahí, pero hoy es el momento de revertir eso, así es como lo veo”.