El comunicador Walid Al-Faraj elogió la victoria que logró el Al-Ittihad ante el Al-Faisaly por 3-1, dentro de las competiciones de la séptima jornada de la Liga Roshn Saudí, asegurando que el equipo consiguió cambiar la imagen que se esperaba de él antes del inicio de la temporada, después de que algunos pensaran que sería un mero "invitado de honor", antes de que los jugadores se negaran a rendirse ante la frustración y comenzaran a recuperar el prestigio del Decano.

Walid Al-Faraj dijo durante su intervención en el programa "Rotana Sport con Walid": "Cuando el Al-Ittihad gana, el ánimo está alto", en referencia al estado de felicidad que acompaña a la afición del Decano cuando su equipo logra victorias, subrayando que el triunfo se refleja de forma clara en el ambiente que rodea al club.

Al-Faraj explicó que las expectativas antes del comienzo de la temporada no favorecían al Al-Ittihad, diciendo: "Se esperaba que fuera invitado de honor esta temporada y que comenzaran las críticas a la directiva, pero los jugadores rechazaron la frustración", recalcando que la respuesta del equipo llegó dentro del campo y no con palabras.

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Y añadió el comunicador saudí: "La victoria trae la victoria", en una expresión de la importancia de los triunfos consecutivos para dar al Al-Ittihad la confianza necesaria para continuar su camino, especialmente después de que el equipo lograra resolver el duelo ante el Al-Faisaly por tres goles a uno.

Al-Faraj señaló que los resultados del Al-Ittihad devolvieron la esperanza a la afición del club, asegurando: "El Al-Ittihad devuelve la esperanza a la grada más grande del Reino", en un mensaje que refleja la magnitud del impacto de las últimas victorias sobre los seguidores del Decano, que comenzaron a recuperar la confianza en la capacidad de su equipo para competir.

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Al-Faraj vaticinó que el próximo partido del Al-Ittihad registrará una mayor asistencia de aficionados, diciendo: "Espero el regreso del público como de costumbre en el primer partido en el estadio Al-Inmaa", en medio del estado de optimismo que comenzó a crecer entre la afición del equipo tras la victoria sobre el Al-Faisaly y la elevación del techo de las aspiraciones.

Walid Al-Faraj concluyó sus declaraciones con un mensaje de carácter personal hacia el Al-Ittihad, diciendo: "Amo al Al-Ittihad, y entre él y yo hay una amistad de toda la vida", subrayando su largo vínculo con el club y sus sentimientos especiales hacia el Decano, que continuó con sus resultados positivos y sumó tres nuevos puntos tras su victoria por 3-1 sobre el Al-Faisaly.