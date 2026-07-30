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Walid Al-Farraj arremete contra el Newcastle por Yaisle y exige una compensación para el Al-Ahli

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El entrenador alemán conmocionó al Al Raqi con su decisión de marcharse

El periodista saudí Waleed Al Farraj lanzó un fuerte ataque contra el Newcastle United, debido a su cercanía a fichar al alemán Matthias Jaissle, actual director técnico del Al Ahli.

Informes de prensa habían confirmado que Jaissle presentó su dimisión como entrenador del Al Ahli este jueves, con el fin de dirigir al Newcastle United durante la próxima temporada, en sustitución de su anterior técnico, Eddie Howe.

Al Farraj publicó un tuit a través de su cuenta personal en el sitio "X", en el que escribió: "La salida del entrenador campeón de la Élite de Asia dos semanas antes del arranque de la liga es una noticia impactante".

Y agregó: "Jaissle no habría encontrado quien le pagara 11 millones de dólares como cláusula de rescisión salvo un club como el Newcastle, y quizás lo fichen por 12 millones de dólares, lo que significa 23 millones de dólares anuales, ¿es esta una forma de invertir?".

El periodista saudí concluyó su tuit diciendo: "La menor cortesía hacia el Al Ahli sería una compensación económica y moral".

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Cabe recordar que Jaissle dirige al Al Ahli desde 2023, y logró coronarse con él en la Liga de Campeones de la Élite de Asia durante dos temporadas consecutivas, además de ganar con él el título de la Supercopa de Arabia Saudí tras una ausencia de 9 años completos.

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