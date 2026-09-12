Los ecos del incidente que se vivió en el partido entre Al-Hilal y Al-Taawoun trascendieron los límites del estadio, después de que los cánticos de la afición del equipo contra el portugués Rúben Neves provocaran una gran controversia, especialmente tras corear el nombre de su compañero fallecido Diogo Jota en un intento de afectarlo durante el encuentro.

El Al-Hilal había logrado una gran victoria sobre el Al-Taawoun, con un resultado de (6-0), la tarde de este martes, en la jornada 7 del campeonato de la Liga Roshn de Profesionales.

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El periodista Walid Al-Farraj comentó el incidente durante el programa "Rotana Sport con Walid", criticando lo que hizo la afición del Al-Taawoun y subrayando que la competencia deportiva, por muy intensa que sea, no justifica aprovecharse del dolor ajeno ni jugar con los sentimientos de los demás.

Al-Farraj dijo: "Que le digas a Ronaldo Messi, eso entra dentro de la rivalidad que hay entre ellos, pero que corees a Neves, jugador del Al-Hilal, con el nombre de su compañero fallecido Jota, eso es un acto impropio".

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Y añadió: "¿Cómo juegas con el dolor de la gente de esta manera? Debes tener algo de humanidad", en un mensaje de clara crítica hacia la afición que eligió el nombre del jugador fallecido en sus cánticos contra Neves.

Las declaraciones de Al-Farraj llegan en medio del estado de controversia que acompañó al incidente, después de que pareciera que el cántico buscaba afectar psicológicamente a Neves evocando la memoria de su compañero fallecido, algo que Al-Farraj consideró una transgresión de los límites aceptables en la competencia deportiva.

El periodista saudí recalcó que la provocación es una parte conocida del ambiente del fútbol, pero hay una diferencia entre la competencia y los cánticos habituales, por un lado, y aprovecharse de una tragedia personal dolorosa e intentar convertirla en un medio para presionar a un jugador dentro del campo, por otro.