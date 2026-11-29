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El futuro de los cuerpos técnicos de los grandes clubes saudíes vuelve a estar en el centro de la polémica después de que el periodista Walid Al Faraj planteara dudas sobre cómo valorar las etapas de Simone Inzaghi, Ange Postecoglou, Marino Pusic y Jens Wissing, entrenadores del Al Hilal, el Al Nassr, el Al Ahli y el Al Ittihad, dejando a un lado las impresiones de la afición y de los medios y atendiendo a las cifras y los resultados.

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En su intervención en el programa «Rotana Sport con Walid», Al Faraj advirtió de que destituir ahora al entrenador del Al Ahli podría tener consecuencias negativas que no se limitarían al apartado deportivo, sino que se extenderían a los fichajes y a las renovaciones de los jugadores. A su juicio, la solución podría requerir una intervención excepcional del propietario del club, aunque también planteó una pregunta clave: ¿hay algún entrenador de primer nivel disponible para hacerse cargo del equipo?

Pusic: 27 puntos pese a los tropiezos

La etapa del neerlandés Marino Pusic en el Al Ahli parece la más polémica de los cuatro entrenadores, sobre todo por la irregularidad de los resultados y por las peticiones de la afición para que se marche, pero los números ofrecen una imagen más matizada.

Bajo su mando, el Al Ahli ha disputado 13 partidos de la Liga Roshn, con 9 victorias y 4 derrotas, sin ningún empate. Suma 27 puntos y ocupa la cuarta posición, con un promedio de 2,08 puntos por partido. Además, sus jugadores han marcado 34 goles y han encajado 21.

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Pese al buen balance ofensivo, algunos resultados negativos han dejado interrogantes, sobre todo la derrota por 1-6 ante el Al Shabab, además de los tropiezos contra el Al Qadsiah y el Al Kholood, lo que hace que valorar su etapa sea más complejo que limitarse a contar las victorias.

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Inzaghi manda y Postecoglou lo persigue

En el otro lado, el italiano Simone Inzaghi presenta unos números sólidos con el Al Hilal: en 12 partidos de liga lo ha llevado a 11 victorias y una sola derrota, con 33 puntos y el liderato de la clasificación, un promedio de 2,75 puntos por partido, 35 goles a favor y apenas 10 en contra.

Por su parte, el Al Nassr de Postecoglou ha sumado 31 puntos en 13 partidos, con 10 victorias, un empate y dos derrotas. Ha marcado 30 goles y ha encajado 14, y ocupa la tercera posición, a dos puntos del Al Hilal.

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En el Al Ittihad, el alemán Jens Wissing ha logrado 8 victorias, 3 empates y una derrota en 12 partidos, lo que supone 27 puntos y un promedio de 2,25 puntos por encuentro. El equipo es quinto.

Un verano caliente espera al Al Ahli

La comparación de las cifras refleja, por ahora, la superioridad de Inzaghi, mientras que los balances de Postecoglou, Wissing y Pusic están muy igualados, aunque las circunstancias de cada equipo y el número de partidos disputados sean distintos.

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Sin embargo, el futuro de Pusic parece el más controvertido, sobre todo después de que Al Faraj planteara la posibilidad de que los entrenadores del Al Ahli y del Al Hilal se marchen el próximo verano y vaticinara que el Al Ahli empezará la próxima temporada con un nuevo técnico.

El dilema del Al Ahli es que cambiar de entrenador no significa necesariamente resolver los problemas, sino que podría abrir nuevos frentes contractuales y económicos, en un momento en el que el club necesita una decisión meditada que equilibre los resultados actuales, el coste del cambio y las exigencias de construir un equipo capaz de competir.