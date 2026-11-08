El esperado clásico entre Al Ahli y Al Nassr ha entrado en un terreno de cálculos complejos, después de que surgiera la posibilidad de que la dupla portuguesa de João Félix y Francisco Trincão se ausente del duelo aplazado de la novena jornada de la Roshn Saudi League, debido a su compromiso con una misión internacional con la selección de su país justo antes del encuentro.

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El comunicador Walid Al Farraj abordó este punto durante su intervención en el programa "Rotana Sport con Walid", señalando que el horario del partido podría privar a ambos equipos de contar con dos jugadores vinculados a un compromiso importante con la selección portuguesa durante el parón internacional.

Según lo que indicó Al Farraj, Félix y Trincão disputarán con Portugal el partido ante Gales el próximo 17 de noviembre, dentro de las competiciones de la Liga de Naciones de la UEFA, apenas tres días antes de la fecha del clásico, previsto para el día 20 del mismo mes.

Este corto margen de tiempo plantea interrogantes sobre la capacidad de la dupla para llegar al duelo, especialmente teniendo en cuenta que el asunto depende de la fecha de finalización de la misión internacional y de los arreglos del regreso, además del tiempo disponible para la recuperación y la preparación antes de uno de los partidos más destacados de la temporada.

La posible ausencia de Félix representa un golpe potencial para el Al Nassr, dado su papel en el sistema ofensivo del equipo, mientras que el Al Ahli podría encontrarse en la misma situación si Trincão no logra llegar a tiempo, de modo que la convocatoria internacional se convierte en un factor influyente en los cálculos de ambas partes.

Estos acontecimientos llegan en un momento en el que la afición de ambos equipos aguarda el duelo aplazado de la novena jornada, que reviste gran importancia en la carrera de la Roshn Saudi League, lo que convierte cualquier posible ausencia de uno de los elementos destacados en motivo de preocupación para ambos cuerpos técnicos.

A pesar de que la situación de los jugadores aún no está resuelta, las declaraciones de Al Farraj abrieron un nuevo frente antes del clásico, después de que la participación de Félix y Trincão quedara ligada al momento de su regreso de la selección portuguesa, a la espera de que el panorama se aclare en los próximos días.