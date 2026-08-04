Walid Al-Faraj: la selección de Arabia Saudí no invita al optimismo y los extranjeros son la causa de su crisis

El periodista saudí Waleed Al-Farraj expresó su descontento con la selección de Arabia Saudí, antes del regreso a las competiciones oficiales durante el próximo periodo.

La selección saudí se despidió del Mundial 2026 en la fase de grupos, tras quedar en el último lugar del Grupo 8 con dos puntos, cosechados en los empates ante Uruguay y Cabo Verde, además de la derrota ante España por cuatro goles a cero.

Al-Farraj publicó un tuit en su cuenta personal de la red social "X", en el que escribió: "La situación de la selección saudí antes de la Copa del Golfo y la Copa de Asia no invita al optimismo de cara a competir, al menos en ambos torneos".

Arabia Saudí es anfitriona de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27" durante los meses de septiembre y octubre del presente año, antes de acoger la Copa Asiática 2027 a principios del año próximo.

El periodista saudí añadió: "Después llegaremos al convencimiento de la decisión de reducir el número de jugadores extranjeros en la liga saudí; la crisis de Arabia Saudí en la falta de talentos la ha provocado la contratación excesiva de jugadores extranjeros en todas las categorías".

El pasado periodo fue testigo de una situación de polémica en torno al número de jugadores extranjeros en la liga Roshn saudí, después de que aumentara en la última etapa hasta llegar a 10, con 8 de cualquier edad, además de 2 menores de 21 años.

Cabe recordar que la selección saudí no ha logrado conquistar ningún título desde hace 23 años, concretamente desde que ganó la Copa del Golfo Arábigo 2003, siendo el mayor logro desde entonces la clasificación para la final de la Copa Asiática 2007, antes de caer ante Irak.