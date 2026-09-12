Los ecos del incidente que se vivió en el partido entre Al Hilal y Al Taawoun traspasaron los límites del estadio, después de que los cánticos de la afición del equipo contra el portugués Rúben Neves generaran una amplia polémica, especialmente tras corear el nombre de su compañero fallecido Diogo Jota en un intento de afectarle durante el encuentro.

El Al Hilal había logrado una gran victoria sobre el Al Taawoun por un resultado de (6-0), la noche de este martes, en la jornada 7 de la Liga Roshn de Profesionales.

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El comunicador Walid Al Farraj comentó el incidente durante el programa "Rotana Sport con Walid", criticando lo que hizo la afición del Al Taawoun y subrayando que la competición deportiva, por muy intensa que sea, no justifica aprovecharse del dolor de los demás ni jugar con sus sentimientos.

Al Farraj dijo: "Que le digas a Ronaldo Messi, eso entra dentro de la competición que hay entre ellos, pero que corees a Neves, jugador del Al Hilal, con el nombre de su compañero fallecido Jota, eso es un acto impropio".

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Y añadió: "¿Cómo juegas con el dolor de la gente de esta manera? Debes tener algo de humanidad", en un claro mensaje de crítica hacia la afición que eligió el nombre del jugador fallecido en sus cánticos contra Neves.

Las declaraciones de Al Farraj llegan en medio del estado de polémica que acompañó al incidente, después de que pareciera que el cántico buscaba afectar psicológicamente a Neves evocando el recuerdo de su compañero fallecido, algo que Al Farraj consideró una transgresión de los límites aceptables en la competición deportiva.

El comunicador saudí insistió en que la provocación es una parte conocida del ambiente del fútbol, pero que hay una diferencia entre la competición y los cánticos habituales por un lado, y aprovechar una tragedia personal dolorosa e intentar convertirla en un medio para presionar a un jugador dentro del campo por otro.