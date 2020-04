Waldemar Acosta no seguirá en Águila

El delantero también es otra de las bajas.

Águila puso entre los jugadores transferibles al uruguayo Waldemar Acosta. El charrúa, goleador en su primera etapa con Águila, no pudo lograr lo mismo en esta segunda estadía y se convierte en uno más que saldrá del equipo.



En 11 partidos disputados en el torneo Clausura 2020, Acosta logró anotar un solo gol, pobre desempeño que no le valió para tener la confianza de la nueva directiva, encabezada por Alejandro González.



La salida de Acosta la confirmó el propio vicepresidente deportivo del equipo: “por decisión técnica (no sigue Acosta). Ya dimos a conocer las altas y bajas para el otro torneo y es correcto que Waldemar es transferible”, indicó González.