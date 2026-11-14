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La selección marroquí ofreció una actuación ofensiva destacada ante Níger, que no fue solo una amplia victoria por cinco goles a uno, sino que transmitió mensajes tácticos claros sobre la identidad de Marruecos bajo el mando de Mohamed Ouahbi, quien se mostró empeñado en consolidar un estilo basado en la presión alta, la rapidez en la recuperación del balón y el ataque intensivo, en un intento de imponer la personalidad del equipo desde los primeros minutos y desconcertar a los rivales antes de que pudieran ordenar sus líneas.

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El seleccionador de Marruecos no ocultó su satisfacción por la actuación que ofrecieron sus jugadores durante el encuentro disputado la noche del viernes en el césped del Complejo Deportivo Mohamed V de Casablanca, en el marco de la tercera jornada de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027, destacando que los internacionales lograron ejecutar numerosas instrucciones que el cuerpo técnico trabajó para consolidar durante los entrenamientos, especialmente en lo relativo a la presión continua, la densidad ofensiva y la presencia dentro del área.

Wahbi explicó, tras el partido, que el objetivo principal era entrar con fuerza e imponer un ritmo rápido desde el pitido inicial, para evitar dar a la selección de Níger la oportunidad de respirar o de organizar sus líneas defensivas, especialmente porque el rival tendía a replegarse y a apoyarse en el bloque defensivo.

El seleccionador afirmó, en declaraciones recogidas por el sitio marroquí "Hespress": "Queríamos comenzar con una gran intensidad y ser feroces en la presión, con una presencia permanente en el contrapresing y aprovechando cada ataque".

Añadió que el cuerpo técnico se centró durante los preparativos en desarrollar estos aspectos y en trabajar para aumentar el número de jugadores presentes en las zonas ofensivas, además de mejorar la velocidad de la transición del estado defensivo al ofensivo, algo que se reflejó con claridad en el rendimiento de la selección al inicio del encuentro.

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La selección marroquí no quería entrar en un partido lento que permitiera a Níger imponer su estilo, por lo que las instrucciones fueron claras en cuanto a la necesidad de la iniciativa ofensiva y de elevar la velocidad de juego, con presión sobre el poseedor del balón nada más perderlo, con el objetivo de recuperar la posesión lo antes posible.

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Un gol anulado alteró los cálculos

Los jugadores marroquíes tradujeron rápidamente estas instrucciones en una superioridad sobre el terreno de juego, después de que Yasser Zabiri abriera el marcador en el minuto 4, aprovechando un pase de Brahim Díaz, antes de que Achraf Hakimi ampliara la ventaja con el segundo gol en el minuto 27, otorgando a los anfitriones una ventaja temprana.

Pero el partido vivió un punto de inflexión después de que el árbitro anulara un tercer gol de la selección marroquí, que habría ampliado la diferencia a tres goles, una decisión que provocó la sorpresa de Wahbi, quien consideró que ese momento afectó relativamente al ritmo del encuentro y dio al rival la oportunidad de volver a meterse en él.

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El entrenador marroquí reconoció que sus jugadores asumen parte de la responsabilidad por la pérdida de control durante ese período, después de cometer algunos errores que permitieron a la selección de Níger recortar la diferencia, a través de Mohamed Abderrahman en el minuto 41.

Sin embargo, la reacción de Marruecos llegó rápidamente, pues Achraf Hakimi logró marcar su segundo gol personal y el tercero de su selección en el tercer minuto del tiempo añadido de la primera parte, devolviendo la calma a las filas de la selección marroquí y finalizando la primera mitad con una merecida ventaja por 3-1.

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Wahbi subrayó que el tercer gol fue sumamente importante, porque ayudó a los jugadores a recuperar el control del desarrollo del encuentro y a entrar en la segunda parte con mayor comodidad, sin renunciar al deseo de seguir atacando y de añadir nuevos goles.

Manita marroquí y mensaje ofensivo para los rivales

En la segunda parte, la selección marroquí gestionó el partido con mayor tranquilidad, manteniendo el equilibrio entre las obligaciones defensivas y el deseo de aumentar la cosecha goleadora, después de que la intensa presión ofensiva desgastara a la defensa de Níger durante la primera mitad.

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Y pese a la anulación de un gol previo de Youssef En-Nesyri por fuera de juego, el delantero marroquí consiguió llegar a la portería de nuevo, marcando el cuarto gol en el minuto 77, antes de que Ayoub El Kaabi cerrara la manita en el minuto 90, sellando la selección el encuentro con un resultado de 5-1.

Wahbi mostró su satisfacción por la forma en que se logró la victoria, elogiando el entusiasmo de los jugadores y su deseo de aplicar las ideas técnicas, destacando que la selección ofreció lo que el cuerpo técnico esperaba en cuanto a empuje ofensivo, presión y rapidez en la recuperación del balón.

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Dijo que el objetivo era conseguir una "bonita victoria con tres puntos, buen rendimiento, intensidad y ambición", señalando que los jugadores ofrecieron numerosos indicadores positivos que deseaba ver dentro del campo.

Wahbi señala lo que le falta a Marruecos pese a la manita

Y pese al abultado resultado, el seleccionador marroquí no abordó la victoria como una prueba de que el trabajo técnico estuviera completo, pues insistió en que la selección aún necesita desarrollar algunos detalles tácticos, en primer lugar el manejo de la presión alta de los rivales y la búsqueda de las soluciones adecuadas ante las selecciones que se apoyan en el bloque defensivo y en la cercanía de las líneas.

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Wahbi explicó que el estilo ofensivo que busca aplicar exige en ocasiones asumir ciertos riesgos, lo que obliga a los jugadores a trabajar más en lograr el equilibrio entre avanzar hacia las zonas del rival y mantener la organización defensiva al perder el balón.

El entrenador también vinculó sus elecciones ofensivas con su deseo de ofrecer un fútbol atractivo a la afición marroquí, aclarando que los jugadores quisieron disfrutar de su rendimiento y hacer felices a los aficionados, además de enviar un mensaje claro a los rivales en el sentido de que conseguir una victoria sobre la selección marroquí en su propio terreno no será una tarea fácil.

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El encuentro fue una ocasión especial para el portero Yassine Bounou, que disputó su partido internacional número 100 con la camiseta de la selección marroquí, en una noche de celebración durante la cual Marruecos reforzó su posición en lo más alto del Grupo Uno.

Marruecos mantiene el pleno de puntos antes del partido de vuelta

En cuanto a la clasificación del grupo, la selección marroquí elevó su cuenta a nueve puntos, logrando el pleno con tres victorias consecutivas, después de haber vencido previamente a Gabón y Lesoto por 2-0 en ambos partidos.

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La selección de Gabón ocupa el segundo puesto con seis puntos, mientras que Níger llega en el tercer puesto con tres puntos, de modo que la selección marroquí continúa en solitario en el liderato y se acerca un nuevo paso a asegurar la clasificación para la fase final de la Copa Africana de Naciones 2027.

Está previsto que el partido entre Marruecos y Níger se vuelva a disputar el próximo martes, en el césped del estadio Príncipe Moulay Abdellah de la capital, Rabat, en el marco de los encuentros de la cuarta jornada de las eliminatorias, donde Wahbi aspira a confirmar la evolución ofensiva que mostraron sus jugadores y a prolongar la serie de victorias, al tiempo que corrige los errores que aparecieron durante el primer encuentro.

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Y entre la manita de Casablanca y el próximo examen en Rabat, el mensaje más destacado de Wahbi parece claro: la selección marroquí quiere imponer un estilo ofensivo feroz, que no se conforma con la posesión, sino que busca presionar, recuperar el balón y generar ocasiones, en un paso que apunta a construir una personalidad más fuerte y eficaz para Marruecos.