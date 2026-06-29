Wahbi responde a Koman con indiferencia... y resume el plan de Marruecos en dos palabras

A pocas horas del partido de hoy lunes contra Holanda, en los dieciseisavos del Mundial 2026, el seleccionador marroquí, Mohamed Wahbi, preguntó por su estrategia, respondió: «¿Mi solución ante Holanda? Yassine Bounou».

También criticó el nuevo formato del torneo: «¿Es el formato ideal? No estoy seguro. Escocia no pudo calcular los resultados, pero los equipos que jugaron el último partido sí pudieron hacerlo», y añadió con tono sarcástico: «No hay ningún formato perfecto, salvo la Liga de Campeones».

Sobre las palabras de Ronald Koeman, que dio a Marruecos como favorito, Wahbi fue tajante: «No me importa. Lo único que cuenta es lo que pase en el campo», y destacó el respeto actual hacia su selección tras años de trabajo.

En un breve tono filosófico, Wahbi admitió: «No se trata solo de habilidad o fuerza, sino de todo». Sobre los jugadores marroquíes con pasaporte holandés, afirmó: «Son marroquíes ante todo y querrán ganar por Marruecos, no para perjudicar a los Países Bajos».