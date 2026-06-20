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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Wahbi: Me creáis o no... ¡He visto una nueva selección de Marruecos!

Escocia vs Marruecos
Escocia
Marruecos
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Escocia
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EE. UU.

La identidad marroquí se ha hecho notar.

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, se mostró satisfecho tras vencer a Escocia y destacó que los «Leones del Atlas» jugaron mejor que en el debut, aunque no sentenciaron temprano.

Tras el 0-0, Wahbi afirmó: «Lo más importante son los tres puntos. Nos enfrentamos a un rival difícil, con un bloque defensivo compacto y balones largos; cuando no marcas el segundo, tienes que defender con fuerza».

Y añadió: «Los jugadores se merecen esta recompensa. Sabíamos que el partido sería duro y que ellos apretarían al final buscando el empate, pero mantuvimos la presión alta y les alejamos de nuestra área durante largos tramos».

«Quería el segundo gol para estar más tranquilos, pero así es el fútbol y este es el nivel del Mundial. Ellos cerraron espacios y controlaron el ritmo, lo que nos puso nerviosos».

Wahbi destacó la mejora del equipo respecto al debut y afirmó: «Llegamos muchas veces al área y controlamos la segunda parte; veo una clara evolución que me hace confiar en el tercer partido».

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Sobre el duelo ante Haití, añadió: «Tenemos cuatro puntos y aún no estamos clasificados. En un Mundial enfrentas estilos diversos, por lo que elegiré el once según la preparación de cada jugador para asegurar el pase».

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