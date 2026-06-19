Wahbi: El Bayern de Múnich no presiona a Al-Sibari y Kompany entiende la situación

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, ha comentado los rumores sobre el posible fichaje de Ismail El Saybari por el Bayern de Múnich en el próximo mercado veraniego. Asegura que el jugador lo está gestionando con calma y totalmente centrado en sus compromisos con los «Leones del Atlas».

El portal marroquí Al-Batal recogió sus palabras: el traspaso aún no está cerrado y todas las partes lo gestionan con calma.

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Wahbi declaró: «El momento no depende de nosotros y el traspaso aún no está cerrado oficialmente... Nos sentimos muy orgullosos cuando los jugadores marroquíes fichan por grandes clubes, y el Bayern de Múnich es uno de ellos. Además, el jugador está muy tranquilo en estos momentos, y no hay tensión alguna».

Y añadió: «No creo que el Bayern esté presionando; todo avanza con calma y el jugador está centrado en la selección marroquí. Conozco a Vincent Kompany y entiende que la prioridad es la selección».

Concluyó: «Estamos tranquilos y orgullosos, porque este fichaje sería un salto a un grande y nuestro objetivo es ver a nuestros mejores jugadores marroquíes en los clubes más importantes del mundo».

Cabe recordar que El Saybari marcó el gol de Marruecos en el empate con Brasil (1-1) en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de 2026.

Según la prensa, el jugador del PSV Eindhoven ya habría alcanzado un acuerdo con el club bávaro e incluso se habría sometido a un reconocimiento médico en Estados Unidos, como paso previo a su incorporación tras el Mundial.