Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, explicó la reprimenda a Ibrahim Díaz tras el segundo gol de Haití.

Marruecos venció 4-2 a Haití en la madrugada del jueves y avanzó a dieciseisavos como segundo del Grupo C con 7 puntos.

Haití se había adelantado 2-1 con un potente disparo de Wilson Esidor que superó a Yassine Bounou.

Díaz no controló el balón, este llegó a Esidor, quien lanzó un potente disparo que batió a los Leones del Atlas en el 43.

Al ser preguntado por la actuación de Ibrahim Díaz, Mohamed Wahbi subrayó su apoyo al jugador del Real Madrid.

«No he reprendido a ningún jugador, porque he sentido que el grupo se ha mostrado comprometido y solidario», declaró Wahbi a RMC Sport.

Y añadió: «Ibrahim Díaz es un gran jugador y aportará mucho a la selección marroquí».

El seleccionador destacó que el espíritu de equipo y la cohesión le hacen confiar en que los Leones puedan seguir adelante y lograr un hito histórico en el Mundial.