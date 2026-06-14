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Hussein Hamdy

Traducido por

Wahbi: Bono está sufriendo... y no puedo decir nada más sobre su lesión

Y. Bounou
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Pruebas decisivas

El seleccionador marroquí, Mohamed Wahbi, ha anunciado que el portero Yassine Bounou se someterá hoy a pruebas médicas para evaluar la gravedad de su lesión de hombro tras chocar con el delantero brasileño Raphinha.

El choque ocurrió durante el partido que terminó 1-1 entre Marruecos y Brasil en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial, en el estadio MetLife.

El guardameta, de 35 años, cayó al suelo agarrándose la parte superior del brazo tras un fuerte choque con el delantero brasileño en el minuto 84, después de que, anteriormente en el encuentro, se le viera sufrir dolores en la parte inferior de la pierna izquierda.

Tras el encuentro, el seleccionador Mohamed Wahbi admitió su preocupación por una posible lesión en la parte superior del cuerpo y añadió que, a finales de esta semana, se realizarán más pruebas para evaluar la gravedad.

Tras el partido, Wahbi declaró a ESPN: «Ha habido un roce en el hombro, nada más. Me dijo que estaría bien, pero siente dolor».

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El técnico añadió: «Debemos hacerle más pruebas. Terminó el partido, lo cual es bueno, pero ahora no puedo decir más».

“Mañana tendremos más información; no parece grave y, con la ayuda de Dios, estará listo para el próximo partido, aunque seguro recibirá más golpes en el torneo”, añadió.

Marruecos se medirá a Escocia el 19 de junio en Boston y a Haití el 24 en Atlanta.

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