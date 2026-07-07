Wael Gomaa se sincera tras su regreso al Al-Ahly... y dedica a Ammota unas palabras excepcionales

La presentación del nuevo cuerpo técnico del Al-Ahly fue emotiva. Wael Gomaa mostró su alegría por volver a la «Fortaleza Roja» y afirmó que dará todo por el club que le dio fama, Elogió al entrenador marroquí Al-Hussein Ammouta, a quien ve capaz de llevar al equipo al éxito.

La junta directiva, liderada por Mahmud Al-Khatib, ya había anunciado a Wael Gomaa como director deportivo en lugar de Walid Salah Al-Din, dentro del nuevo cuerpo técnico encabezado por el marroquí Al-Hussein Ammouta.

Ammouta reemplazó al danés Jes Torup, y el Al-Ahly se prepara para una temporada con múltiples frentes: Liga y Copa de Egipto, más la Copa Confederación Africana.

Gomaa afirmó en la presentación: «Estoy feliz de volver a mi hogar, el Al-Ahly, donde viví los mejores momentos de mi carrera y al que le debo mucho. Espero haber devuelto, aunque sea en parte, todo lo que me dio durante mi carrera. Regresar a casa no tiene precio y agradezco al club por esta oportunidad».

Y añadió: «Estoy feliz de volver al Al-Ahli y dispuesto a sacrificarlo todo por este gran club. Agradezco al club por confiar en mí y a beIN SPORTS por facilitar mi regreso a casa».

Elogió al nuevo entrenador: «Les presento a uno de los mejores entrenadores de África y Oriente Medio, Al-Hussein Ammouta, que cuenta con gran potencial y ha logrado éxitos destacados en todas las etapas de su carrera. Posee todas las cualidades que encajan con la naturaleza del Al-Ahly, y lo demostrará en los próximos tiempos; estamos muy contentos de que se una a nosotros».

Concluyó: «Ammouta, uno de los mejores técnicos del momento, tiene personalidad, mentalidad ganadora y una filosofía de trabajo reconocida por todos». He tratado con él y sé que es una persona respetable, con la experiencia y las capacidades necesarias para triunfar en el Al-Ahly».