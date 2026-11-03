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Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

¡Vuelve un peso pesado de la defensa! El Arsenal recupera a William Saliba y Arteta recibe una buena noticia en el parte de lesiones justo a tiempo

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El Arsenal ha recibido una gran noticia de cara al periodo navideño: William Saliba ha vuelto oficialmente a entrenarse con el primer equipo. El internacional francés, apartado desde el Mundial, vuelve a estar disponible mientras el Arsenal busca mantener el liderato de la Premier League.

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El regreso de un gigante francés

Arteta afronta el tipo de problema a la hora de elegir su alineación con el que soñarían la mayoría de los entrenadores de Europa. Tras una larga ausencia por una lesión de espalda sufrida durante la campaña de Francia en el Mundial, Saliba vuelve a estar disponible. El jugador de 25 años fue un pilar fundamental del Arsenal que puso fin la temporada pasada a una espera de 22 años para ganar el título de liga, y su recuperación supone un hito importante para el departamento médico del club. Aunque el Arsenal ha rendido excepcionalmente bien en su ausencia, el regreso de un jugador incluido cuatro veces consecutivas en el equipo del año de la PFA es una perspectiva temible para sus rivales.

La recuperación de Saliba ha sido delicada y ha incluido consultas con especialistas y un cuidadoso proceso de rehabilitación que evitó la necesidad de pasar por el quirófano. Tras pasar semanas realizando ejercicios individuales, su regreso al grupo llega en un momento perfecto. Según BBC Sport, Saliba forma parte de la expedición del Arsenal para el próximo partido de Champions League contra el Slavia. Su inclusión apunta a que el defensa está cerca de volver a competir y proporciona a Arteta una opción defensiva de primer nivel justo cuando el calendario empieza a apretarse.

Konsa deja huella

Mientras Saliba veía los partidos desde la banda, Ezri Konsa, fichado en verano, ha hecho mucho más que cubrir una baja: podría decirse que se ha vuelto indispensable. El internacional inglés llegó procedente del Aston Villa en una operación de 55 millones de libras y se ha adaptado sin problemas al entorno del norte de Londres. Junto a Gabriel Magalhaes, Konsa ha sido una pieza clave de una defensa que solo ha encajado cinco goles en sus primeros nueve partidos. Esa solidez defensiva ha permitido al Arsenal recuperar el liderato de la clasificación y demuestra la precisión con la que ejecutó su estrategia de fichajes durante el verano.

En declaraciones a BBC Sport, el entrenador calificó de «increíble» la forma en que se ha adaptado el exjugador del Aston Villa. Konsa llegó a Londres con una amplia experiencia: disputó 286 partidos durante su etapa en las Midlands, en la que conquistó la Europa League. Su presencia física y su velocidad se han ganado rápidamente el favor de la afición del Emirates, especialmente tras una actuación dominante en una histórica victoria contra el Liverpool en Anfield.

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El dilema de Arteta ahora es si debe romper una pareja que algunos analistas ya consideran la mejor del fútbol mundial o encontrar la manera de incluir a Konsa y Saliba en el mismo once titular.

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Flexibilidad táctica y lo que viene

Una posible solución para Arteta sería desplazar a Konsa al lateral derecho, una posición que conoce por sus compromisos internacionales con Inglaterra. Eso permitiría a Saliba retomar su reconocida asociación con Gabriel en el centro de la defensa. Con Ben White y Jurrien Timber también compitiendo por minutos en las bandas, la profundidad de la plantilla del Arsenal no tiene actualmente parangón en la máxima categoría. Esta abundancia de opciones garantiza que el Arsenal esté bien preparado para luchar en varios frentes, incluidos la Champions League y la FA Cup.

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”