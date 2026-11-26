Compartir Sigue a GOAL en Google

Henning Berg, ganador del triplete con el Manchester United, vuelve a medirse el jueves a un viejo rival europeo, la Juventus, como entrenador del Omonia. El técnico espera con ganas poner a prueba a su equipo chipriota en Turín. Luciano Spalletti, por su parte, advirtió a sus jugadores de que no pueden subestimar al Omonia y confirmó que Jeff Ekhator y Andrea Cambiaso serán titulares.

Anuncios

Spalletti pide concentración mientras Berg espera con ganas su regreso a Turín

El entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, pidió a sus jugadores que se sacudieran la tensión sin perder la concentración antes del duelo del jueves en la UEFA Europa League contra el Omonia, dirigido por el exdefensa del Manchester United Henning Berg. Durante su etapa como jugador en Old Trafford, Berg se enfrentó tres veces a la Juventus en la Champions League. Una de ellas fue la ida de las semifinales de 1998/99, cuando una lesión en los ligamentos de la rodilla le dejó fuera de la final que culminó el triplete del United. Ahora espera con ganas el reto de poner a prueba a su equipo chipriota en Turín.

«Estamos contentos de estar aquí hoy y de enfrentarnos a la Juventus, un equipo de calidad. Es una experiencia para nosotros e intentaremos jugar el mejor partido [que podamos]», dijo Berg. Spalletti, sin embargo, insistió en que la Juventus no puede subestimar a un Omonia peligroso al contraataque: «El Omonia tiene seis puntos en la tabla y es tercero en su liga. Es un equipo con jugadores dispuestos a correr y fuerte al contraataque... No podemos tomarnos a la ligera ni un solo entrenamiento, y mucho menos un partido de la Europa League».

Getty Images

Spalletti confirma la titularidad de Ekhator y Cambiaso

Aunque la Juventus acumula 15 partidos sin perder en casa en la Europa League y suma 10 puntos en cuatro encuentros de la fase liga, Spalletti admitió que todavía percibe cierta rigidez en el juego de su plantilla. Para aportar más presencia física en ataque junto a Nick Woltemade, en buena forma tras contribuir con tres goles y dos asistencias en cuatro partidos europeos, el entrenador de la Juventus confirmó que el delantero Jeff Ekhator y el defensa Andrea Cambiaso serán titulares.

«Tenemos que jugar aún más relajados. En algunas ocasiones, todavía los veo un poco tensos», explicó Spalletti. «[Jeff] Ekhator jugará mañana... La presencia física no consiste solo en marcar goles, sino también en ofrecer una opción cuando el partido se vuelve trabado o apretado. [Andrea] Cambiaso jugará mañana. Es un profesional serio... Confío plenamente en él».

Anuncios Anuncios

Neto destaca las ganas del vestuario mientras Yildiz continúa recuperándose

Spalletti también recalcó que la Juventus no correrá ningún riesgo con el delantero lesionado Kenan Yildiz: «¿La recuperación de [Kenan] Yildiz? Va muy bien. Tenemos que darle margen y esperar al momento adecuado sin correr riesgos». Por su parte, el portero Norberto Neto destacó las ganas que comparte con Guglielmo Vicario y Carlo Pinsoglio tras aceptar la llamada de la Juventus para relanzar su carrera.

Related Topics

Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports Acceso Abierto Claro Sports ✅ Partidos en vivo sin costo alguno ✅ Disponible directo en la app YouTube ✅ Cobertura y resúmenes de jornadas europeas Precio mensual desde Gratuito Ver ahora Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports Acceso Abierto Claro Sports ✅ Partidos en vivo sin costo alguno ✅ Disponible directo en la app YouTube ✅ Cobertura y resúmenes de jornadas europeas Precio mensual desde Gratuito Ver ahora Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports

«Ver la determinación de estos chicos es contagioso, es muy positivo... Tenemos que luchar para encontrar equilibrio y regularidad», dijo Neto. «Cuando me llamó la Juventus, estaba en un momento en el que esperaba algo que tuviera sentido para mi carrera. La vida me ha ofrecido esta oportunidad y estoy muy contento».

Las rachas históricas se cruzan bajo los focos de Turín

La Juventus llega a la quinta jornada con un pleno histórico ante clubes chipriotas: ha ganado los siete enfrentamientos anteriores, incluidas cuatro victorias sobre el Omonia entre las temporadas 1977/78 y 1999/00.

Anuncios

Pero el Omonia de Berg, cuyo once titular tiene la media de edad más alta de la competición esta temporada, 29 años y 347 días, intentará apoyarse en sus veteranos para poner fin a la racha europea invicta de Spalletti.