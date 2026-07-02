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Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vuelve para enfrentarse al Al-Hilal... El Al-Shabab se decide por Khalifa bin Zakari

Al Shabab
Al Hilal
1ª División
N. Zekri
T. Letsch
Switzerland vs Algeria
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Algeria
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El entrenador argelino dejó a los «Leones» al término de la pasada temporada

El Al-Shabab ya eligió al entrenador que reemplazará al argelino Noureddine Ben Zakri la próxima temporada.

Ben Zakri tomó las riendas en la segunda mitad de la temporada pasada y evitó el descenso, pero dejó el cargo al terminarla.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el club ha elegido al alemán Thomas Lech como nuevo técnico para la próxima temporada.

El club aguarda la aprobación de la Comisión de Control Financiero de la Liga Roshen para oficializar el fichaje del técnico de 57 años.

Leich, de 57 años, dirige desde hace tres décadas y ha pasado por clubes como el Austria de Viena, el Vitesse y el Bochum.

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Su etapa más destacada fue en el Red Bull Salzburgo, donde fue segundo entrenador y director técnico de las inferiores antes de dirigir el primer equipo entre 2025 y 2026.

En 2025 lo llevó al Mundial de Clubes, donde empató 0-0 con Al-Hilal en la segunda jornada antes de ser eliminado.

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