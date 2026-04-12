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Loai Mohamed

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Vuelve la esperanza a Italia, pues la FIFA se prepara para una posible retirada de Irán del Mundial

World Cup
Iran vs New Zealand
Iran
New Zealand
Italy
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Irán
Nueva Zelanda
EE. UU.
Italia
Emiratos Árabes Unidos

Hay dudas sobre Irán… y la coalición internacional prepara un «plan de contingencia».

La FIFA prepara un plan por si Irán renuncia al Mundial 2026, lo que podría permitir a Italia jugar en Estados Unidos, Canadá y México.

Aunque Italia falló en la repesca europea ante Bosnia y Herzegovina, los Azzurri tendrían una nueva chance.

La postura de Irán sobre su participación en el torneo de verano sigue sin estar clara debido al conflicto bélico, pese a las garantías del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de que el equipo asiático competirá en el Grupo Siete junto a Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda. 

De momento, Irán debutaría el 16 de junio ante Nueva Zelanda, luego enfrentaría a Bélgica en California y a Egipto en el Lumen Field de Seattle. La FIFA insiste en que el torneo se desarrollará según lo previsto.

Por primera vez se contemplaría una repesca continental.

La negativa de la FIFA a mover los partidos de Irán fuera de Estados Unidos podría forzar su retirada, dejando al organismo en una situación incómoda a pocas semanas del torneo.

World Cup
Iran crest
Iran
IRN
New Zealand crest
New Zealand
NZL

Ante ello, la FIFA trabaja en un plan de contingencia: según RMC Sport, que cita a The Athletic, se estudia organizar una repesca continental excepcional si Irán renuncia.

Esta eliminatoria incluiría a dos selecciones de Asia y dos de Europa que no se clasificaron.

Gracias a su ranking mundial, Italia parece casi segura de ocupar una de las dos plazas europeas en la posible repesca, si se confirma la retirada de Irán.

Italia cayó ante Bosnia y Herzegovina y falló en su clasificación al Mundial por tercera vez consecutiva (2018, 2022), crisis que derivó en la salida de Gennaro Gattuso y la destitución del presidente de la federación.

Emiratos Árabes Unidos, eliminado por Irak —que avanzó a la repesca intercontinental y llegó a la fase final—, también podría optar a ese repechaje excepcional.

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