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Michael Olise se encuentra estos días con la selección francesa y, al parecer, está sometido allí a una mala influencia desde el punto de vista del Bayern de Múnich.

Según informa L'Equipe, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté están intentando convencer al excepcional jugador del campeón récord alemán de que fiche por el Real Madrid.

Mbappé ya habría hecho una intensa campaña a favor de los blancos ante Olise durante el Mundial del pasado verano. Así lo informó entonces Sport Bild. Según esa información, Mbappé buscó mantener un contacto estrecho con el atacante del Bayern de Múnich para hacerle lo más atractiva posible la idea de marcharse a Madrid.

La estrella del Real Madrid le habría asegurado a Olise que los blancos lo necesitaban y le habría mostrado lo bien que ambos podrían compenetrarse con su camiseta. Además, el futbolista de 27 años le habría presentado de forma atractiva la vida en la capital española a su compañero de selección, elogiando la ciudad y las condiciones de vida. Mbappé incluso habría asegurado al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que había recibido «señales positivas» de Olise.

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¿Traspaso al Real Madrid? El Bayern de Múnich declara intransferible a Olise

Durante el Mundial, en el que Mbappé y Olise se compenetraron de maravilla en la selección francesa, surgieron rumores de que Olise era el fichaje más deseado por Pérez. Antes, en el marco de la campaña electoral a la presidencia, este había anunciado su intención de presentar una oferta espectacular de 150 millones de euros por una «superestrella del nivel de Cristiano Ronaldo»: «El martes presentaré a un gran club de la Champions League una oferta importante por un jugador cuyo fichaje sería el mayor de la historia del Madrid. Al menos 150 millones de euros», había dicho Pérez.

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Según informaciones coincidentes de varios medios, el jugador al que no mencionó por su nombre era, efectivamente, Olise. Sin embargo, el Bayern de Múnich dejó claro de forma unánime, por boca de su director deportivo, Max Eberl, de su presidente, Herbert Hainer, y también de los influyentes miembros del consejo de supervisión Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, que Olise era intransferible, incluso ante una oferta superior a 200 millones de euros.

Por eso, Mundo Deportivo y, más tarde, The Athletic informaron de que el Real Madrid había catalogado internamente un posible fichaje del excepcional futbolista como «casi imposible». Aun así, los rumores llegaron a tal punto que el Real Madrid se vio obligado a pronunciarse sobre el asunto y aclaró «que no ha existido ningún contacto directo ni indirecto con el futbolista mencionado, sus representantes o personas de su entorno».

Getty Images

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¿Confesó Olise que quería fichar por el Real Madrid? Así está la situación

Pero los rumores no cesaron: más tarde circuló una información del diario deportivo francés L'Equipe, habitualmente muy bien informado, según la cual Olise había confesado a sus compañeros durante el Mundial, que aún se estaba disputando, que quería fichar por los blancos.

Sky contradijo esa información poco después y afirmó que el zurdo no planeaba marcharse del campeón récord alemán. Su agente también habría transmitido esa información a los responsables del Bayern. El representante habría dicho literalmente: «No os preocupéis, nos quedamos».

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En lugar de una salida, entre bastidores se está impulsando un nuevo contrato para Olise en el Bayern. Aunque el futbolista de 24 años tiene contrato hasta 2029, la intención es ampliarlo hasta 2032. Los responsables quieren convencerlo con una considerable subida salarial y una cláusula de rescisión.

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¿Se convertirá Michael Olise en el mejor pagado del Bayern de Múnich por delante de Harry Kane?

Actualmente cobra, según se dice, 14 millones de euros brutos al año. Sky informó recientemente de que el club incluso quiere convertir a Olise en su jugador mejor pagado mediante una renovación de contrato. Ese puesto lo ocupa actualmente Harry Kane, quien, según The Athletic, se habría convertido en el futbolista profesional mejor pagado de Europa tras cerrar su renovación la semana pasada. Aunque hay motivos para dudarlo, no se puede descartar que Kane gane ahora cerca de 30 millones de euros al año.

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«Nuestro deseo está claro», dijo recientemente Eberl sobre el futuro a largo plazo de Olise: «Nos gustaría seguir trabajando con Michael durante mucho tiempo, más allá de 2029. Lo ideal sería renovarle». Sin embargo, Eberl añadió a mediados de octubre que todavía no había habido «ninguna» conversación. «Hablaremos de ello cuando llegue el momento», dijo a principios de noviembre el director general, Jan-Christian Dreesen.

Por su parte, el presidente honorífico y figura de referencia del club, Uli Hoeneß, no ve ningún motivo para apresurarse. «Ahora no nos preocupamos por eso. A lo largo de la temporada hablaremos con él para saber si quiere renovar. Si entonces todavía no quiere, esperaremos a ver qué pasa en 2029. No estoy nada inquieto», declaró hace unas semanas a Welt am Sonntag.

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Michael Olise: estadísticas en el Bayern de Múnich

Temporada Partidos Goles Asistencias 2026/27 15 12 7 2025/26 52 22 31 2024/25 55 20 23