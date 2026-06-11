Vuelve el «Special One»... Ya es oficial: Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid

El Real Madrid ha anunciado el nombramiento del técnico portugués José Mourinho como entrenador del primer equipo, con un contrato de tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, en sustitución del anterior entrenador, Álvaro Arbeloa.

En un comunicado, el club informó: «La Junta Directiva, presidida por Florentino Pérez, se ha reunido hoy jueves 11 de junio y ha aprobado el nombramiento de José Mourinho como entrenador del primer equipo por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029».

El técnico se incorporará el 13 de julio, inicio de la pretemporada.

Comenzará a trabajar de inmediato en la preparación de la próxima temporada.

Mourinho ya entrenó al club entre 2010 y 2013, en una etapa marcada por la polémica.

Llegó tras ganar la Liga de Campeones con el Inter en 2010, con la misión de acabar con el dominio del Barcelona y construir un equipo competitivo en todas las frentes.

En sus tres temporadas (2010-2013) ganó la Liga 2011-2012 con 100 puntos —récord histórico—, la Copa del Rey 2011 y la Supercopa de España 2012.

En Europa alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones tres veces seguidas, aunque sin conquistar el título pese a su alto nivel ante los mejores.

Su etapa se caracterizó por intensos duelos con el Barcelona de Guardiola, que llevaron la rivalidad a su punto más alto en los Clásicos de Liga y Europa.

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