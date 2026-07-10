Vuelve el fantasma de Escobar... Las amenazas de muerte impiden que un futbolista colombiano regrese a su país

La Federación Colombiana de Fútbol solicitó el viernes a la Fiscalía General que investigara de urgencia las amenazas contra la vida del jugador Jaminton Campaz. El futbolista recibió una avalancha de críticas y amenazas de muerte en redes sociales tras fallar una ocasión clara en los últimos minutos de la prórroga ante Suiza, lo que impidió a Colombia clasificarse para los cuartos de final del Mundial de 2026.

La Federación emitió un comunicado rechazando las amenazas contra el jugador de 26 años tras el partido en Vancouver (Canadá). el martes pasado, que acabó con la derrota de los «Cafeteros» 4-3 en los penaltis tras el 0-0 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

El Comité Ejecutivo mostró su solidaridad con Campaz, su familia y toda la delegación, e instó a la Fiscalía a investigar y sancionar a los responsables.

La Federación recordó que los jugadores afrontan su reto «con disciplina, compromiso, profesionalidad y un profundo amor por la patria», y que nadie debe ser intimidado por representar al país.

En el minuto 114 de la prórroga, Campaz falló un disparo que rozó el poste; ese gol podría haber dado la victoria y el pase a cuartos antes de la lotería de penaltis, que finalmente favoreció a Suiza.

Tras la eliminación, las redes se llenaron de críticas y amenazas contra el equipo de Néstor Lorenzo, incluidas graves contra Campaz, autor del tercer gol en el 3-1 sobre Uzbekistán en el debut.

Campaz publicó en Instagram su pesar: «Siento no haber dado la alegría esperada, pero os aseguro que nunca me han faltado dedicación, compromiso ni amor por esta camiseta. Lo he dado todo y lo volvería a hacer mil veces por mi país».

Tras las graves amenazas, el jugador del Rosario Central argentino no regresó a Colombia para proteger su seguridad y la de su familia.

Su caso recuerda la tragedia de Andrés Escobar, el defensa colombiano asesinado en Medellín el 2 de julio de 1994, a los 27 años, diez días después de anotar en propia meta contra Estados Unidos en el Mundial, en uno de los episodios más oscuros del fútbol colombiano.

La Federación Colombiana cerró su comunicado pidiendo respeto para los jugadores: «El fútbol debe ser un espacio de unidad, respeto y esperanza, no de odio, intimidación o violencia. Por eso, pedimos a todos los colombianos que eviten que las diferencias del deporte se conviertan en amenazas o agresiones contra quienes representan al país».