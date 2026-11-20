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Jamal Musiala apunta a regresar a la convocatoria del Bayern de Múnich para el partido de Bundesliga del viernes contra el 1. FC Colonia tras dos meses de baja. En medio del intenso escrutinio de los dirigentes del club sobre su estado físico y su lucrativo contrato, el entrenador Vincent Kompany ha elogiado con firmeza la capacidad de superación del mediapunta.

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Musiala, listo para su esperado regreso a la convocatoria

Jamal Musiala apunta a regresar a la convocatoria del Bayern de Múnich para el partido de Bundesliga del viernes contra el 1. FC Colonia tras casi dos meses sin jugar. El entrenador Vincent Kompany confirmó el jueves que el internacional alemán se ha recuperado de una rotura de fibras musculares en el muslo sufrida durante el calentamiento con su selección a finales de septiembre.

«La forma en que lucha Jamal y lo que está mostrando ahora mismo... Espero que todos podáis ver más de ello en los próximos meses y que pueda demostrarlo sobre el terreno de juego», dijo Kompany. «Está mostrando una mentalidad increíble y muchas ganas. Probablemente estará en la convocatoria mañana».

Firme ante el escrutinio de la directiva

El regreso de Musiala llega en un periodo turbulento fuera del campo. El presidente de honor Uli Hoeness cuestionó recientemente si el jugador de 23 años puede justificar su salario anual de 25 millones de euros, según las informaciones, después de sus repetidos problemas de salud. Musiala, que también sufrió crisis de ausencia neurológicas durante la pretemporada en agosto, solo ha disputado cuatro partidos en lo que va de la temporada 2026-27.

Kompany, sin embargo, respaldó a su estrella y confió en que saldrá reforzado de esta situación. Señaló al ganador del Balón de Oro Harry Kane como ejemplo de lo que pueden lograr los jugadores en Múnich. «Cuando jugadores como él pasan por una etapa difícil, pueden sacar fuerzas de ella, tanto mental como físicamente», afirmó Kompany. «Cuando llegué, era un ‘chico de oro’. Ver cómo está afrontando toda la situación ahora es algo especial. Espero que dentro de seis meses la historia sea completamente distinta».

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Novedades positivas sobre Luis Diaz y Alphonso Davies

Además del inminente regreso de Musiala, Kompany dio noticias alentadoras sobre el estado físico del extremo Luis Diaz y del lateral Alphonso Davies. Aunque el partido del viernes en casa contra el Colonia llega un poco pronto para Diaz, el internacional colombiano está cerca de volver a estar plenamente disponible.

Próximos partidos FCB Bundesliga 14:30 KOE Ver

«Lucho está muy bien. Ha tenido una buena semana. Mañana todavía es un poco pronto para él, pero podremos volver a contar con él en los próximos siete días», reveló Kompany, antes de añadir unas breves palabras tranquilizadoras sobre Davies: «Phonzy estará bien; de momento no puedo decir más que eso».

Refuerzos para un tramo crucial antes del parón invernal

Recuperar a jugadores clave supone un impulso oportuno para Kompany, que también acaba de regresar tras una baja médica de cuatro semanas. Con el Bayern líder de la Bundesliga y como único equipo invicto de las cinco grandes ligas europeas, la creatividad de Musiala será vital en los ocho partidos que quedan antes del parón invernal.