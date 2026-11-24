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El senegalés Sadio Mané, estrella del Al-Nassr saudí, vuelve a liderar al equipo en el duelo ante el Al-Sadd catarí de la Liga de Campeones de la AFC Élite, después de perderse el último clásico ante su eterno rival, el Al-Ahli.

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El Al-Nassr recibe este martes al Al-Sadd en el estadio Al-Awwal Park de Riad, la capital saudí, en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

El australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al-Nassr, ha decidido apostar por su once de gala para lograr una victoria importante que refuerce las opciones del equipo de clasificarse para los octavos de final del torneo continental.

La gran novedad del once titular es la estrella senegalesa Sadio Mané, que regresa a la alineación después de perderse el último partido, que el Al-Nassr perdió por 1-3 ante el Al-Ahli el pasado viernes, en el encuentro aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

La ausencia del delantero senegalés en el último clásico se debió al nacimiento de su hijo, pero hoy vuelve como campeón de la Copa Africana de Naciones 2025, en virtud de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

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El Tribunal de Arbitraje Deportivo estimó este martes el recurso de la selección de Senegal contra la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol, que había dado por perdida la final de la Copa Africana de Naciones 2025 al combinado senegalés por abandono, pese a su victoria por 1-0 sobre el terreno de juego, y había concedido el triunfo por 3-0 a la selección de Marruecos.

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Mané liderará el ataque del Al-Nassr junto a otro de los que regresan al once, el extremo francés Kingsley Coman, que comenzó el partido ante el Al-Ahli en el banquillo, además de las estrellas portuguesas Cristiano Ronaldo y João Félix.

Un tercer portugués figurará en la alineación del Al-Nassr: Samu Costa, que jugará en el centro del campo junto al brasileño Ângelo.

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En cuanto a la defensa, Nawaf Boushal y Awad Aman ocuparán los laterales, con Abdulelah Al-Amri y el francés Mohamed Simakan en el centro de la zaga, por delante del portero brasileño Bento.

Con su artillería pesada, Postecoglou busca recuperar la senda de la victoria y evitar un segundo tropiezo consecutivo tras la derrota en el último clásico ante su eterno rival, el Al-Ahli.

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Además, el técnico australiano quiere devolver al equipo a los puestos que dan acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones de la AFC Élite, de los que ahora mismo está fuera.

El Al-Nassr afronta el partido en la décima posición del grupo Oeste con 6 puntos, fruto de dos victorias y una derrota, y aún tiene pendiente un partido aplazado ante el Al-Wasl emiratí, que se disputará el próximo mes de diciembre.

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Por su parte, el Al-Sadd ocupa la decimotercera posición del grupo Oeste, con solo dos puntos de 12 posibles, fruto de dos empates y dos derrotas, sin haber logrado todavía ninguna victoria.

La alineación del Al-Nassr es la siguiente:

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Portería: Bento

Defensa: Nawaf Boushal - Abdulelah Al-Amri - Mohamed Simakan - Awad Aman

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Centro del campo: Ângelo - Samu Costa - João Félix

Ataque: Kingsley Coman - Cristiano Ronaldo - Sadio Mané