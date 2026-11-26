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El término «Bayern Hollywood», surgido a finales del siglo pasado, ha vuelto a la actualidad para describir la ebullición que vive el club bávaro, donde la realidad ya supera a la ficción, con dos crisis extradeportivas que tienen como protagonistas a Jamal Musiala y Manuel Neuer.

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Según informa el diario Sport, el Bayern de Múnich atraviesa un momento complicado, pese a que todo parecía haber vuelto a la normalidad con el regreso del entrenador Vincent Kompany, que pasó varios días hospitalizado tras sufrir un desvanecimiento repentino.

Kompany no esperaba que, a su vuelta, la situación estuviera aún más revuelta que antes de su baja por enfermedad.

Pero la realidad ha superado a la ficción, y la expresión encaja a la perfección con lo que ocurre, ya que en Alemania ha vuelto a circular el término «Bayern Hollywood». Se trata de una etiqueta que surgió a finales del siglo pasado para describir al Bayern de Múnich en una época en la que las noticias y los acontecimientos extradeportivos eclipsaban por completo la actualidad deportiva del club bávaro.

Y eso es precisamente lo que sucede ahora. Tras el caso Musiala llegó el caso Neuer, y después la crisis del centrocampista alemán volvió a primer plano, en un vestuario donde se respira oposición a la directiva, encabezada por Joshua Kimmich en su papel de portavoz de los jugadores.

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Primer capítulo: el caso Jamal Musiala

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Todo comenzó cuando Jamal Musiala, uno de los mayores talentos presentes y futuros del Bayern de Múnich, sufrió un desvanecimiento repentino durante un partido.

Tras someterse a pruebas médicas, se supo que el mediapunta alemán padece un trastorno neurológico que le provoca episodios de pérdida de conciencia y de atención, y que podría ser la causa o la consecuencia de un accidente de tráfico que sufrió semanas antes. Desde entonces, no han cesado las especulaciones sobre su estado.

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Sin embargo, el caso Musiala subió de temperatura cuando varias figuras destacadas y dirigentes del Bayern de Múnich hicieron declaraciones públicas que situaron al jugador en el ojo del huracán, después de que renovara su contrato en 2025 y se convirtiera en el futbolista mejor pagado de la plantilla, antes de que Harry Kane lo superara más tarde.

El primero en pronunciarse fue Uli Hoeness, presidente de honor del club, que sembró la duda al afirmar: «Tenemos un dilema con él; sigue cobrando su sueldo, pero lo que puede aportar ahora ya no se corresponde con lo que estipula su contrato».

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Uli Hoeness y Rummenigge atacaron a Musiala por el trastorno neurológico que afecta a su rendimiento, pese a que es el segundo jugador mejor pagado del equipo, mientras que la FIFPRO salió en su defensa.

Apenas habían pasado unas horas cuando Karl-Heinz Rummenigge, exjugador del Bayern y uno de sus dirigentes, respaldó esas declaraciones: «Lo que dijeron Uli y Jan-Christian es correcto. Musiala tiene un problema de salud, y eso lo sabe todo el mundo. También se sabe que tiene un contrato con cantidades de dinero muy elevadas. Como club, tenemos que pensar en cómo gestionar esta situación».

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Todo ello provocó la intervención de la FIFPRO, que se vio obligada a salir en defensa de Musiala después de que su propio club lo criticara públicamente por intereses económicos.

Eso llevó al club a dar marcha atrás en parte con un comunicado publicado en sus redes sociales.

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El comunicado decía: «El pasado martes, el Bayern de Múnich y los representantes de Musiala mantuvieron una conversación constructiva. Para ambas partes, la salud del jugador está por encima de todo. Jamal Musiala cuenta con todo el apoyo en su proceso de recuperación».

Aun así, el club también reconoció que las conversaciones continuarán de forma confidencial, una clara señal de que el asunto todavía no está cerrado.

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Segundo capítulo: el caso Manuel Neuer

Mientras siguen las consecuencias del caso Musiala, ha resurgido el caso Neuer. El veterano guardameta vive sus últimos años en activo, castigado por las lesiones. De hecho, sufrió una nueva lesión el pasado 7 de noviembre y el club le concedió permiso para ausentarse.

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Pero lo que preocupa en el Bayern de Múnich no tiene que ver con su lesión, o al menos no solo con ella.

Según han publicado los medios alemanes, Neuer se ha separado recientemente de su esposa, Anika, que está embarazada, y en los últimos tiempos se le ha visto en Sicilia con otra mujer de 23 años, fisioterapeuta. Por ese motivo, pidió permiso al club para viajar de vacaciones a Brasil.

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Todo ello mientras el portero sigue lejos de los terrenos de juego por lesión, y su ya exmujer ha publicado un mensaje contra él en las redes sociales.

Según el diario Bild, Neuer, lesionado, viajó de vacaciones a Brasil con una joven de 23 años tras separarse de su mujer embarazada, que ha publicado mensajes contra él en las redes sociales.

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Parte del mensaje al que Anika dio «me gusta» en TikTok decía: «Engañar a una mujer embarazada es otro nivel de maldad. Si eres capaz de engañar a la mujer que lleva a tu hijo en el momento en que más te necesita, no solo te falta lealtad, sino también los valores más básicos, la moral y el respeto. Es repugnante».

Tercer capítulo: Kimmich, presente en las dos crisis

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En medio de este caos, el último en entrar en escena fue el capitán del equipo, Joshua Kimmich. El centrocampista ha acaparado titulares por dos motivos, ambos relacionados con las dos crisis que acorralan al Bayern de Múnich, en un guion que parece sacado de una película.

En primer lugar, Kimmich salió en defensa de Jamal Musiala y criticó directamente a la directiva del club: «No se puede exponer a un jugador a una situación así. Nunca. El club es lo primero, pero no está por encima de la persona. Lo que ha pasado es inaceptable y no refleja la forma de ser del Bayern de Múnich».

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Y la cosa no quedó ahí, ya que Kimmich, vicecapitán del equipo, también apareció en el caso Neuer, que es el primer capitán.

Lina Kimmich, esposa del centrocampista, dio «me gusta» a una publicación de Instagram de una consejera matrimonial en la que esta atacaba directamente a Neuer por lo que le había hecho a su familia.

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Todas estas crisis son las que tiene que gestionar Vincent Kompany tras volver al equipo después de pasar varios días en el hospital.

A su regreso, lo deportivo parecía seguir su curso habitual, pese a la derrota ante el Lille en la Champions League, pero el técnico tendrá que intervenir para resolver las crisis extradeportivas si no quiere perder por completo el control del vestuario.