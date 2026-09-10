En un giro inesperado, un nuevo rostro apareció en el entrenamiento del Real Madrid la mañana de este jueves, alterando los cálculos del cuerpo técnico apenas 48 horas antes del duelo ante el Rayo Vallecano, correspondiente a la competición de LaLiga.

El joven central Raúl Asencio, ausente desde el inicio de la temporada, se incorporó oficialmente a los entrenamientos grupales, acelerando el ritmo de su recuperación mientras espera un veredicto decisivo por parte de su entrenador, José Mourinho, en medio de un futuro incierto que lo persigue dentro y fuera del terreno de juego.

Regreso tras una larga ausencia

Asencio, que no ha disputado ni un solo minuto oficial esta temporada tras sufrir una rotura de los tendones de la rodilla durante la pretemporada de verano, completó su primer entrenamiento con el grupo. El jugador se mostró en buena condición física, y el cuerpo médico pretende aprovechar el próximo parón internacional para ponerlo a punto por completo y llevarlo a su máximo nivel de disponibilidad.

El regreso del defensa llega en un momento delicado, sobre todo porque estuvo a punto de marcharse en el pasado mercado de verano, antes de que la lesión frustrara su posible traspaso, especialmente después de que el club reforzara su línea defensiva con la contratación del francés Ibrahima Konaté.

Las bajas pesan sobre el Real Madrid

Por otra parte, la lista de lesionados sigue pesando sobre el conjunto blanco. El trío formado por Éder Militão, Ferland Mendy y Rodrygo continúa con su programa de rehabilitación individual, dentro y fuera de las instalaciones deportivas.

Según "As", se espera que Militão y Mendy entren en la fase final de su recuperación durante las próximas semanas, mientras que el brasileño Rodrygo necesita varios meses más para recuperarse por completo de la lesión de ligamento cruzado que sufrió.

Un futuro en juego: entre la absolución y la crisis del alcohol

Aunque el regreso de Asencio representa deportivamente una buena noticia para Mourinho, su futuro con el Real Madrid sigue rodeado de incertidumbre.

El jugador, que fue absuelto e indultado recientemente en el caso de la difusión del vídeo sexual que generó una gran polémica la temporada pasada, volvió a colocarse en el punto de mira tras ser condenado el pasado mes de agosto por conducir bajo los efectos del alcohol, después de dar positivo en la prueba.

Este incidente no pasó desapercibido para el entrenador portugués, que hizo unas declaraciones incendiarias que reflejan el nivel de malestar dentro del club. Mourinho dijo en unas declaraciones previas, tras conocerse el suceso: "Cuando estaba en forma, nadie entrenaba tan duro ni mejor que él".

Y añadió: "Pero un jugador del Real Madrid sigue siendo un jugador del Real Madrid las 24 horas del día, todos los días de la semana, durante todo el año. No estoy contento. Todos cometemos errores, pero la acumulación de errores es algo distinto".

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